اجتماع في مبنى محافظة حلب يبحث واقع ملف دمج العاملين في الجهات العامة

photo 5 2026 08 12 23 02 14 اجتماع في مبنى محافظة حلب يبحث واقع ملف دمج العاملين في الجهات العامة

حلب-سانا

بحث نائبا محافظ حلب فواز هلال وعلي حنورة مع مسؤولي المناطق ومديري المديريات خلال اجتماع عقد في مبنى المحافظة، واقع ملف دمج العاملين في الجهات العامة ومراحل إنجازه لدى الجهات المعنية.

photo 4 2026 08 12 23 02 13 اجتماع في مبنى محافظة حلب يبحث واقع ملف دمج العاملين في الجهات العامة

وذكرت محافظة حلب في قناتها على تلغرام، اليوم الأربعاء، أن المجتمعين استعرضوا الجهات التي تواجه صعوبات في تأمين الثبوتيات أو تأخراً في التواصل، ومنها مديريات حماية المستهلك والصحة والتربية، والمؤسسة العامة للحبوب، والمصالح العقارية، وشركتا المياه والكهرباء، والشؤون الاجتماعية، والزراعة.

كما بحث المجتمعون أوضاع الجهات التي أنجزت الملف أو شارفت على إنجازه، ومنها مديرية الأوقاف، ومديرية الزراعة، ومعمل الخميرة، ومديرية الخدمات الفنية، والمؤسسة العامة لإكثار البذار، ومجالس مدن دير حافر وعفرين وصوران، إضافة إلى التأمينات الاجتماعية والرقابة المالية واتصالات عين العرب.

photo 3 2026 08 12 23 02 13 اجتماع في مبنى محافظة حلب يبحث واقع ملف دمج العاملين في الجهات العامة

وناقش المجتمعون آليات معالجة الحالات العالقة، ولا سيما استكمال الثبوتيات المطلوبة، وتنسيق البيانات بين المديريات والجهات المعنية، ورفعها إلى وزارتي الإدارة المحلية والبيئة، والتنمية الإدارية.

وأكدوا أهمية تعزيز التعاون بين الجهات المعنية، بما يسهم في تسريع إجراءات الدمج واستكماله وفق الأصول.

يذكر أن الجهات الرسمية في محافظة حلب تواصل بحث وتسريع آليات دمج العاملين في الجهات العامة، واستكمال ملفاتهم الإدارية وتثبيت الكوادر وفق مسار مؤسساتي يرتكز على دراسة المؤهلات والخبرات وتأمين الثبوتيات المطلوبة.

photo 1 2026 08 12 23 02 13 اجتماع في مبنى محافظة حلب يبحث واقع ملف دمج العاملين في الجهات العامة
photo 2 2026 08 12 23 02 13 اجتماع في مبنى محافظة حلب يبحث واقع ملف دمج العاملين في الجهات العامة
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