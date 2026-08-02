كهرباء ريف دمشق تنجز أعمال توسعة وصيانة للشبكات خلال النصف الأول من العام الحالي

ريف دمشق-سانا

أنجزت شركة كهرباء ريف دمشق أعمالاً متكاملة خلال النصف الأول من العام الجاري، شملت توسيع شبكات التوتر، وتركيب أبراج ومحولات، وتنظيم ضبوط مخالفة، وذلك ضمن خطة الشركة لدعم الشبكة الكهربائية وتعزيز موثوقيتها.

مد خطوط جديدة

وأوضح المكتب الإعلامي في الشركة لمراسل سانا، أن قسم الصيانة والاستبدال أنجز خلال النصف الأول من العام مد خطوط هوائية، توتر متوسط بطول نحو 19 كم، وكابلات أرضية توتر متوسط بطول أكثر 3 كم، وخطوط تورسيدي توتر متوسط بطول 5.6 كم، فيما انتهى قسم التوسعة من مد خطوط هوائية توتر متوسط بطول 5.3 كم، وكابلات أرضية توتر متوسط بأكثر من 18 كم، و خطوط تورسيدي توتر متوسط بطول نحو 10 كم.

وفيما يخص شبكات التوتر المنخفض، أشار المكتب الإعلامي إلى أن قسم الصيانة قام بمد خطوط هوائية توتر منخفض بطول يتجاوز 86 كم، وخطوط تورسيدي توتر منخفض بطول 41.3 كم، كما أنجز قسم التوسعة مد خطوط هوائية توتر منخفض بطول 24.2 كم، وخطوط تورسيدي توتر منخفض بطول 7.3 كم.

صيانة وتركيب محولات كهربائية

وبين أن الشركة أنجزت أعمال صيانة 1161 مركز تحويل، وتركيب وزيادة استطاعة 48 مراكز هوائية، و21 مركزاً أرضياً، واستبدال 55 محولة معطوبة، وإصلاح 53 محولة، واستبدال 200 مخرج كابلات للمحولات.

كما قامت الشركة بتركيب 281 برجاً حديداً وخشبياً بتوتر متوسط، واستبدال 58 أخرى، إضافة لتركيب 33 برج توتر حديدي وخشبي بتوتر منخفض واستبدال 90 أخرى.

وفيما يخص قواطع التوتر المتوسط، لفت المكتب الإعلامي إلى أنه تمت صيانة واستبدال 42 قاطعاً هوائياً، و31 قاطعاً أرضياً، إضافة إلى استبدال وتركيب 230 قاطعاً للتوتر المنخفض.

ربط محطات طاقة شمسية جديدة

وبين المكتب الإعلامي أنه تم ربط 29محطة جديدة خلال النصف الأول من العام ليبلغ إجمالي المحطات التابعة للشركة 154 محطة، وباستطاعة إجمالية تبلغ 91.8 ميغاواط.

وبخصوص الضبوط المنظمة، أكد أنه تم تنظيم 2966 ضبطاً توزعت بواقع 2684 ضبطاً أحادي الطور (منزلي وتجاري) و163 ضبطاً ثلاثي الطور، و119ضبطاً لمراكز التحويل.