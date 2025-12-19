الأجندة الثقافية في سوريا ليوم الجمعة الـ 19 من كانون الأول 2025

دمشق:

1 – عرض مسرحية عدنان ولينا، لفرقة جدو أسامة، في مسرح الخيام الساعة الـ 4 عصراً.

2 – افتتاح معرض الفنان التشكيلي وليد الآغا، في الخان بسوق مدحت باشا قرب مكتب عنبر، الساعة الـ 5 مساءً.

3 – أمسية حكي مع الحكاء الفلسطيني حمزة العقرباوي، في غاليري زوايا بالقصاع، الساعة الـ 6 مساءً.

4 – حفل النصر للفنان وصفي المعصراني، على مسرح مجمع دمر المكشوف، الساعة الـ 6 مساءً.

5 – أمسية موسيقية لجوقة الفرح الكبرى، في كنيسة سيدة فاطمة بالغساني، الساعة الـ 7 مساءً.

6 – أمسية ترانيم ميلادية، تحييها جوقة مطرانية الأرمن الأرثوذكس، في كنيسة القديس سركيس بباب شرقي، الساعة الـ 7 مساءً.

7 – أمسية موسيقية خيرية بعنوان ألحان الأمل، للعازفين طارق داود وغفار القاضي، في مسرح كنيسة الصليب بالقصاع، الساعة الـ 7 مساءً.

8 – عرض أفلام “أفاتار – نار ورماد، صوت هند رجب، الست، زوتوبيا 2، ولنا في الخيال حب”، في صالة سينما سيتي، من الساعة الـ 12 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 10.30 مساءً.

ريف دمشق:

1 – الجلسة التعريفية الخاصة بإطلاق برنامج أدوات القادة، في المركز الثقافي بيبرود، الساعة الـ 4 عصراً.

2 – عرض مسرحي بعنوان زيد، في بيت ألبيرتو بجرمانا الساعة الـ 7 مساءً.

حمص:

عرض احتفالي بعنوان أرض الميلاد، في أرض مركز درب بالحميدية، جانب كنيسة جاورجيوس للروم الأرثوذكس، الساعة الـ 5 مساءً.

حماة:

أمسية موسيقية لكورال غاردينيا، في سينما سلمية، الساعة الـ 4 عصراً.

اللاذقية:

عرض الفيلم السينمائي الصيني: العودة إلى المنزل، ضمن عروض النادي السينمائي السوري، في مقهى سان شاين باللاذقية، الساعة الـ 5.30 مساءً.

طرطوس:

عرض فيلم الرسوم المتحركة المدبلج: ترنيمة عيد الميلاد، في الملتقى الثقافي العائلي بمشتى الحلو، الساعة الـ 4.30 عصراً.

حلب:

1 – قراءة في رواية سوق الدهشة للأديب الدكتور محمد جمال طحان، في منتدى حلب للثقافة الإسلامية في شارع بارون، الساعة الـ 3 عصراً.

2 – عرض أفلام “رجل بمواجهة طفل، الست، زوتوبيا 2، ولنا في الخيال حب”، في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 12 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 10.15 مساءً.

