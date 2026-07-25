بايرن ميونيخ يؤكد أن نجمه أوليسي ليس للبيع

برلين-سانا
أكد نادي بايرن ميونخ الألماني، أن نجمه الفرنسي مايكل أوليسي، ليس متاحاً للبيع، مجدداً رفضه القاطع التخلي عنه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في إشارة إلى التقارير التي تحدثت عن مفاوضات يجريها نادي ريال مدريد الإسباني الذي يسعى لضم اللاعب.
وقال كريستوف فرويند، المدير الرياضي لبايرن ميونخ، في تصريحات صحفية “ننتظر عودة أوليسي من إجازته لينضم إلى الفترة التحضرية للفريق، وسيؤدي دوراً مهماً معنا هذا الموسم، تماماً كما فعل في الموسم الماضي”.
وجاءت تصريحات فرويند، لتضع حداً للتكهنات المتزايدة حول مستقبل أوليسي، وسط اهتمام متبادل بينه والنادي الملكي الإسباني.
وذكرت تقارير صحفية أن النادي الملكي بدأ يوجه اهتمامه نحو خيارات بديلة، حيث يبدو أنه يركز الآن على ضم النجم الإيفواري يان ديوماندي من لايبزيج الألماني، في محاولة لتعزيز صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد.