بايرن ميونيخ يؤكد أن نجمه أوليسي ليس للبيع

برلين-‏سانا

أكد نادي بايرن ميونخ الألماني، أن نجمه الفرنسي مايكل أوليسي، ليس متاحاً للبيع، مجدداً ‏رفضه القاطع التخلي عنه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في إشارة إلى التقارير ‏التي تحدثت عن مفاوضات يجريها نادي ريال مدريد الإسباني الذي يسعى لضم اللاعب‎.

وقال كريستوف فرويند، المدير الرياضي لبايرن ميونخ، في تصريحات صحفية “ننتظر ‏عودة أوليسي من إجازته لينضم إلى الفترة التحضرية للفريق، وسيؤدي دوراً مهماً معنا هذا ‏الموسم، تماماً كما فعل في الموسم الماضي‎”.

وجاءت تصريحات فرويند، لتضع حداً للتكهنات المتزايدة حول مستقبل أوليسي، وسط ‏اهتمام متبادل بينه والنادي الملكي الإسباني‎.

وذكرت تقارير صحفية أن النادي الملكي بدأ يوجه اهتمامه نحو خيارات بديلة، حيث يبدو ‏أنه يركز الآن على ضم النجم الإيفواري يان ديوماندي من لايبزيج الألماني، في محاولة ‏لتعزيز صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد‎.