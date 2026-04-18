ثقافي العزيزية بحلب يحتضن أمسية قصصية تحتفي بتجارب أدبية متجددة

حلب-سانا

احتضن المركز الثقافي في حي العزيزية بمدينة حلب مساء اليوم، أمسية قصصية أقامتها مديرية الثقافة في حلب بعنوان “جمال القصّ والسرد”، وشارك فيها عدد من الأدباء والمهتمين بالشأن الثقافي، في إطار الحراك الأدبي المتجدد الذي تشهده المدينة.

وشكّلت الأمسية مساحة لعرض تجارب سردية متنوعة عكست اختلاف الرؤى والأساليب لدى كتّاب القصة القصيرة، وفتحت نافذة على تحولات الكتابة الأدبية في حلب، وما تشهده من تجديد في أدوات التعبير.

قدّم الأدباء بسام الرمل وجورج سباط وغفران طحان قراءات قصصية تنوعت بين الطابع الفكاهي والاجتماعي والإنساني، وبرزت فيها نماذج مختلفة في البناء السردي وتعدد الأساليب، بما يعكس ثراء التجربة الأدبية لدى المشاركين وتنوع مقارباتهم في تناول الواقع عبر القصة القصيرة.

وأوضح مدير ثقافة حلب أحمد العبسي في تصريح لمراسل سانا، أن الأمسية جمعت ثلاثة من أدباء حلب قدّموا نصوصاً حملت مضامين متنوعة، مؤكداً أهمية هذه الفعاليات في تنشيط الحركة الثقافية وتعزيز التواصل بين المبدعين والجمهور، ضمن مسار يهدف إلى إبقاء الفعل الأدبي حيّاً ومتجدداً.

من جانبه، بيّن الأديب والناقد محمود محمد أسد أن الأمسية أبرزت حضوراً واضحاً لجماليات اللغة وتمكناً في بناء السرد، لافتاً إلى تميز كل كاتب بأسلوبه الخاص وشخصيته الأدبية المستقلة، ما يمنح المشهد القصصي في حلب تنوعاً يعكس حيوية التجربة.

بدورها، أعربت الكاتبة غفران طحان عن سعادتها بالمشاركة، مؤكدة أهمية استمرار هذه اللقاءات التي تتيح تبادل الخبرات وتقديم تجارب أدبية متنوعة للجمهور، وتفتح آفاقاً لتطوير أدوات الكتابة السردية.

وتأتي هذه الفعالية ضمن جهود مديرية الثقافة في حلب لدعم الحركة الأدبية والفكرية، ورفد المشهد الثقافي المحلي بأنشطة تسهم في اكتشاف الطاقات الإبداعية وتنميتها، وتعزيز حضور القصة القصيرة كأحد أشكال التعبير القادرة على مقاربة الواقع الإنساني والاجتماعي بلغة فنية مكثفة.