درجات الحرارة إلى ارتفاع وأجواء ربيعية في معظم المناطق السورية

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة ارتفاعها في كل المناطق السورية، لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل.

وبيّن المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس نهار اليوم الثلاثاء يكون ربيعياً معتدلاً بين الصحو والغائم جزئياً بشكلٍ عام، مع فرصة لهطل أمطار محلية خفيفة عشوائية الحدوث في أجزاء من المنطقة الساحلية والوسطى والشمالية الغربية خلال ساعات بعد الظهر والمساء، مع أجواء سديمية في المناطق الشرقية والبادية.

وتوقع المركز أن يكون الجو خلال الليل مائلاً للبرودة إلى بارد نسبياً في المرتفعات الجبلية، كما يحذر من تشكل الضباب خلال ساعات الصباح الباكر في المنطقة الوسطى والمرتفعات الساحلية، وأجزاء من المنطقة الجنوبية.

وتكون الرياح متقلبة إلى جنوبية شرقية في المنطقة الشرقية والبادية، وغربية إلى جنوبية غربية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة، تنشط سرعتها أحياناً، وخاصةً في المناطق الجنوبية والوسطى، أما البحر فخفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية: