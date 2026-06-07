حمص تستضيف فعالية “تحدي زيرو كربون” بمناسبة اليوم العالمي للبيئة

حمص-سانا



نظمت مديرية السياحة في حمص بالتعاون مع مديرية الرياضة والشباب فعالية “تحدي زيرو كربون” في مسبح صحاري، بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، وذلك بمشاركة عدد من الرياضيين والمهتمين بالشأن البيئي، بهدف تعزيز الوعي بأهمية الربط بين الصحة الجسدية والاستدامة البيئية.



وتضمنت الفعالية رياضة “الكروس فيت” شارك فيها 16 لاعباً من مختلف الفئات، حيث شمل التحدي مراحل متعددة تجمع بين السباحة وتمارين القوة والتحمل والسرعة.



وفي تصريح لمراسل سانا، أشارت سيماز ناجي مديرة التصوير والإعلام في مديرية سياحة حمص، إلى أن هذه الفعالية تجمع بين الرياضة والبيئة والسياحة، باعتبارها ركائز أساسية للتنمية المستدامة، مؤكدة أن البيئة النظيفة والجميلة تسهم في دعم القطاع السياحي وجذب الزوار وتشجيع الجيل الجديد وأهاليهم على ممارسة النشاط البدني، بما ينعكس إيجاباً على صحتهم الجسدية والنفسية.



من جهته أوضح سعيد عبد المولى رئيس مكتب الألعاب الفردية في مديرية الرياضة والشباب بحمص، أن رياضة الكروس فيت من الرياضات الحديثة والمتنوعة، حيث تربط بين الرياضة العامة والتخصصية وتسهم في بناء جيل قوي يتمتع بلياقة بدنية عالية.



بدوره، بين المدرب كنان ضعيف، المعتمد لدى الاتحاد العربي السوري لألعاب القوى، أن التحدي تضمن عدة مراحل بدأت بالسباحة لمسافة 25 متراً، تلتها مرحلة الأرجحة المعتمدة على القوة الوظيفية، ثم القفز على ارتفاع 24 إنشاً مع استخدام أوزان تراوحت بين 10 و55 كيلوغراماً، وصولاً إلى مرحلة رمي الكرة الطبية، لافتاً إلى وجود منقذين مختصين لضمان سلامة المشاركين.



وأعرب اللاعب محمد سرحان (17 عاماً)، الحائز على المركز الأول في التحدي، عن سعادته بالمشاركة والأجواء الحماسية التي رافقت المنافسات، مؤكداً أن ذلك منحه دافعاً أكبر لتحقيق نتائج متميزة.



وتأتي هذه الفعالية في إطار الجهود الرامية إلى نشر ثقافة الاستدامة وتعزيز أنماط الحياة الصحية، وإبراز دور الرياضة والسياحة في خدمة المجتمع ودعم أهداف التنمية المستدامة.



