ردم 80 بالمئة من الخندق الممتد بين تادف وبزاعة بريف حلب لتسهيل ‏وصول المزارعين إلى أراضيهم

حلب-سانا

تواصل فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، ‏بالتعاون مع وزارة الدفاع وإدارة منطقة الباب، أعمال ردم الخندق الممتد من ‏جنوب شرق مدينة تادف إلى شرق وجنوب مدينة بزاعة في ريف حلب ‏الشرقي، حيث وصلت نسبة الإنجاز إلى 80 بالمئة.‏

وذكر الدفاع المدني السوري عبر قناته على تلغرام أنه جرى ردم 24 ‏كيلومتراً من أصل 30 كيلومتراً من الخندق، وسط استمرار الأعمال ‏لاستكمال المشروع وفق الخطط الموضوعة.‏

وأكد الدفاع المدني أن الفرق العاملة تواصل جهودها بالتنسيق بين مختلف ‏الجهات المعنية لإنجاز الأعمال المتبقية بأسرع وقت ممكن، بما يحقق الفائدة ‏للأهالي والمزارعين في ريف حلب الشرقي.‏

ويهدف المشروع إلى التخفيف من معاناة المزارعين، وتسهيل تنقّلهم، ‏وضمان وصولهم الآمن إلى أراضيهم الزراعية ومتابعة أعمالهم فيها، بما ‏يسهم في دعم النشاط الزراعي وتحسين الواقع الخدمي في المنطقة.‏

وكانت محافظة حلب أطلقت في السابع والعشرين من نيسان الماضي، ‏بالتعاون مع منطقة الباب، حملة لردم خندق من مخلفات الحرب بطول 30 ‏كيلومتراً وعرض 4 أمتار، يمتد من جنوب شرق بزاعة إلى جنوب شرق ‏تادف في ريف المحافظة الشرقي، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى إعادة ‏تأهيل المنطقة.‏