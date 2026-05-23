ردم 80 بالمئة من الخندق الممتد بين تادف وبزاعة بريف حلب لتسهيل ‏وصول المزارعين إلى أراضيهم

حلب-سانا
تواصل فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، بالتعاون مع وزارة الدفاع وإدارة منطقة الباب، أعمال ردم الخندق الممتد من جنوب شرق مدينة تادف إلى شرق وجنوب مدينة بزاعة في ريف حلب الشرقي، حيث وصلت نسبة الإنجاز إلى 80 بالمئة.
وذكر الدفاع المدني السوري عبر قناته على تلغرام أنه جرى ردم 24 كيلومتراً من أصل 30 كيلومتراً من الخندق، وسط استمرار الأعمال لاستكمال المشروع وفق الخطط الموضوعة.
وأكد الدفاع المدني أن الفرق العاملة تواصل جهودها بالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية لإنجاز الأعمال المتبقية بأسرع وقت ممكن، بما يحقق الفائدة للأهالي والمزارعين في ريف حلب الشرقي.
ويهدف المشروع إلى التخفيف من معاناة المزارعين، وتسهيل تنقّلهم، وضمان وصولهم الآمن إلى أراضيهم الزراعية ومتابعة أعمالهم فيها، بما يسهم في دعم النشاط الزراعي وتحسين الواقع الخدمي في المنطقة.
وكانت محافظة حلب أطلقت في السابع والعشرين من نيسان الماضي، بالتعاون مع منطقة الباب، حملة لردم خندق من مخلفات الحرب بطول 30 كيلومتراً وعرض 4 أمتار، يمتد من جنوب شرق بزاعة إلى جنوب شرق تادف في ريف المحافظة الشرقي، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى إعادة تأهيل المنطقة.