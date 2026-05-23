النقطة الواحدة تخدّم 600 شخص.. نقاط إنترنت مجانية في شوارع حلب

حلب-سانا

أطلقت الشركة السورية للاتصالات، بالتعاون معشركة اتصالات سوريا، مشروع نقاط إنترنت مجانية في عدد من المواقع الحيوية بمدينة حلب، بهدف تعزيز الوصول إلى خدمات الإنترنت وتسهيل استفادة المواطنين من الخدمات الرقمية في الأماكن العامة.

وأوضح المهندس خالد الإسماعيل من شركة اتصالات سوريا لـ سانا اليوم السبت، أن المشروع يأتي ضمن المبادرات المجتمعية التي تنفذها الشركة بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات ومحافظة حلب، بهدف توفير خدمة إنترنت مجانية ومستقرة في المواقع العامة ذات الكثافة السكانية والحركة النشطة.

نقاط إنترنت مجانية لدعم البنية التحتية الرقمية

وبيّن الإسماعيل أن المشروع يستهدف تركيب 40 نقطة إنترنت مجانية على مرحلتين، تتضمن المرحلة الأولى تنفيذ 20 نقطة في عدد من المواقع الحيوية داخل مدينة حلب، من بينها قلعة حلب وساحة سعد الله الجابري وساحة القصر البلدي وجامعة حلب، مشيراً إلى أن كل نقطة قادرة على خدمة ما بين 500 و600 مستخدم ضمن مساحة تغطية تصل إلى نحو 500 متر مربع.

وأضاف: إن المرحلة الثانية ستشمل تركيب 20 نقطة إضافية في المطارات وعدد من الأماكن العامة الأخرى، بما يسهم في توسيع نطاق الاستفادة من الخدمة ودعم البنية التحتية الرقمية في المدينة.

من جهته، أوضح محمد عكرمة من شركة الشهباء الأولى للتعهدات، أن تنفيذ المشروع يتم بالتعاون مع السورية للاتصالات، ويشمل عدداً من الأحياء السكنية في مدينة حلب، مؤكداً أهمية هذه النقاط في تمكين المواطنين من التواصل والوصول إلى الإنترنت في الحالات التي لا تتوافر فيها خدمات الاتصال أو الرصيد الكافي.

وأعرب عدد من المواطنين عن ارتياحهم للخدمة الجديدة، مؤكدين أنها تسهم في تسهيل التواصل والوصول إلى الإنترنت، ولا سيما للزوار القادمين من المناطق الريفية أو المحافظات الأخرى.

وأشار المواطن أحمد غازي إلى أن الخدمة توفر سرعة اتصال جيدة وتلبي احتياجات المستخدمين في الأماكن العامة، مبيناً أنها تساعد القادمين إلى المدينة على التواصل وإنجاز أعمالهم بسهولة.

بدوره، لفت المواطن محمد قداح إلى أن نقاط الإنترنت المجانية تمثل خدمة مهمة للمواطنين، ولا سيما في الحالات الطارئة أو عند الحاجة إلى التواصل مع الأهل والأصدقاء، معرباً عن أمله في توسيع نطاق هذه الخدمات لتشمل المزيد من المناطق.

ويأتي المشروع في إطار الجهود الرامية إلى دعم التحول الرقمي وتوسيع انتشار خدمات الاتصالات الحديثة، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مدينة حلب.