وفاة شخص باحتراق صهريج بنزين وسيارة على طريق حمص-طرطوس

طرطوس-سانا

توفي شخص جراء حادث سير وقع اليوم الأربعاء على الطريق الواصل بين حمص وطرطوس قرب مفرق بيت شنتة، وأسفر عن اندلاع حريق في شاحنة صهريج محمّلة بمادة البنزين وسيارة.

وأوضح مدير مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة طرطوس عبد المنعم سطيف، في تصريح لمراسل سانا، أن فرق الإطفاء والبحث والإنقاذ والإسعاف استجابت فور وقوع الحادث، مبيناً أن عمليات الإخماد واجهت صعوبات بسبب اشتعال مادة البنزين، قبل أن تتمكن الفرق من السيطرة على الحريق، وتأمين الموقع، وإزالة آثار الحادث، وإعادة فتح الطريق أمام حركة المرور.

وأشار سطيف إلى أن السرعة الزائدة، ولا سيما من قبل سائقي الصهاريج، تعد من أبرز أسباب حوادث السير، داعياً السائقين إلى الالتزام بالسرعات المحددة، وترك مسافات الأمان، والتقيد بقواعد السلامة المرورية حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

وأكد سطيف أن فرق مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث تستجيب يومياً لحوادث سير على مختلف الطرق في المحافظات، مشدداً على أهمية توخي الحذر أثناء القيادة، ولا سيما من قبل سائقي الصهاريج والمركبات الثقيلة، للحد من الحوادث وآثارها.

وكان شخص قد توفي، وأصيب 16 آخرون، جراء حوادث سير وحرائق استجابت لها فرق الدفاع في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في مختلف المحافظات السورية.