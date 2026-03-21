ارتفاع عدد الشهداء جراء هجوم “داعش” على دورية للضابطة الجمركية في السفيرة شرق حلب إلى ثلاثة

دمشق-سانا

ارتفع عدد الشهداء جراء الهجوم الذي نفذه تنظيم داعش الإرهابي قبل أيام على دورية من الضابطة الجمركية في منطقة السفيرة بريف حلب الشرقي إلى ثلاثة.

وقال مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن علوش في تدوينة اليوم السبت على منصة “X”: لاحقاً للهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف دورية الضابطة الجمركية في السفيرة بريف حلب الشرقي، ننعى استشهاد أحد العناصر متأثراً بجراحه في المشفى، ليرتفع بذلك عدد الشهداء إلى ثلاثة”.

ويوم الثلاثاء الماضي نفذ تنظيم داعش الإرهابي هجوماً على دورية للضابطة الجمركية في السفيرة، ما أسفر عن استشهاد عنصرين.