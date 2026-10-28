الأمن الداخلي في قدسيا بريف دمشق يلقي القبض على أربعة ‏متورطين بقتل مواطن

دمشق-سانا

ألقى قسم المباحث الجنائية في مديرية الأمن الداخلي بمنطقة ‏قدسيا في ريف دمشق القبض على المدعوين “ف.ر” و”م.ع” ‏و”ع.أ” و”و.م”، للاشتباه بتورطهم في قتل المواطن قيس ‏صنوفة، الذي يعمل سائقاً لدى إحدى الشركات الخاصة، بعد ‏استدراجه بقصد سلبه‎.‎

وذكرت قوى الأمن الداخلي في قناتها عبر التلغرام اليوم ‏الأربعاء، أن ذلك جاء عقب تلقي بلاغ من ذوي المواطن عن ‏اختفائه أثناء عمله على سيارته، قبل العثور على جثمانه في ‏اليوم التالي في وادي بسيمة بريف دمشق.

وأضافت أنه من خلال التحقيقات والمسح الميداني، حُدّد موقع ‏الجريمة في مزرعة مهجورة، وأسفرت أعمال البحث والتحري ‏عن كشف هوية المشتبه بهم‎.‎

وبيّنت قوى الأمن الداخلي أنه بالتحقيق معهم، أقروا باستدراج ‏المغدور بقصد سلبه وسرقة ما بحوزته، والاعتداء عليه بأدوات ‏صلبة وحادة، ثم نقل جثمانه إلى وادي بسيمة، وأُحيل المقبوض ‏عليهم إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية ‏بحقهم‎.‎