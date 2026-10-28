الأمن الداخلي في قدسيا بريف دمشق يلقي القبض على أربعة ‏متورطين بقتل مواطن

دمشق-سانا
ألقى قسم المباحث الجنائية في مديرية الأمن الداخلي بمنطقة قدسيا في ريف دمشق القبض على المدعوين “ف.ر” و”م.ع” و”ع.أ” و”و.م”، للاشتباه بتورطهم في قتل المواطن قيس صنوفة، الذي يعمل سائقاً لدى إحدى الشركات الخاصة، بعد استدراجه بقصد سلبه.
وذكرت قوى الأمن الداخلي في قناتها عبر التلغرام اليوم الأربعاء، أن ذلك جاء عقب تلقي بلاغ من ذوي المواطن عن اختفائه أثناء عمله على سيارته، قبل العثور على جثمانه في اليوم التالي في وادي بسيمة بريف دمشق.
وأضافت أنه من خلال التحقيقات والمسح الميداني، حُدّد موقع الجريمة في مزرعة مهجورة، وأسفرت أعمال البحث والتحري عن كشف هوية المشتبه بهم.
وبيّنت قوى الأمن الداخلي أنه بالتحقيق معهم، أقروا باستدراج المغدور بقصد سلبه وسرقة ما بحوزته، والاعتداء عليه بأدوات صلبة وحادة، ثم نقل جثمانه إلى وادي بسيمة، وأُحيل المقبوض عليهم إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.