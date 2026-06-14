الداخلية السورية: تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات والقبض على عدد من أفرادها

دمشق-سانا‏

أعلنت وزارة الداخلية السورية أنه في إطار الجهود لمكافحة ‏عمليات تهريب المخدرات، جرى تنفيذ سلسلة عمليات نوعية ‏و‏متزامنة بالتنسيق مع المديرية العامة لشؤون المخدرات في العراق، ‏شملت محافظتي حمص ودير الزور، وأسفرت عن ‏تفكيك شبكة ‏دولية لتهريب المخدرات، والقبض على عدد من أفرادها، ومصادرة ‏كميات من المخدرات.‏

وقالت وزارة الداخلية في بيان اليوم الأحد: إنه استمراراً لجهودها في مكافحة الجريمة المنظمة وعمليات التهريب العابرة ‏للحدود، ‏نفذت إدارة مكافحة المخدرات بالتنسيق مع المديرية العامة لشؤون ‏المخدرات والمؤثرات العقلية في جمهورية ‏العراق، سلسلة عمليات ‏نوعية ومتزامنة شملت محافظتي حمص ودير الزور‎.‎

وأضافت الوزارة: إن هذه العمليات المحكمة أسفرت عن تفكيك شبكة ‏دولية منظمة لتهريب المخدرات، وإلقاء القبض على ‏عدد من ‏أفرادها، إضافةً إلى مصادرة 800,000 حبة من مخدر الكبتاغون، ‏و60 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر، ‏كانت معدة للتهريب ‏والترويج‎.‎

وبينت الوزارة أن هذه العمليات تعكس مستوى التنسيق العالي ‏والتعاون الاستخباراتي المثمر بين الجهات المختصة في ‏البلدين، ‏لضرب خطوط إمداد شبكات التهريب الدولية، وحماية المجتمع من ‏مخاطر هذه الآفة‎.‎

وكانت وزارة الداخلية أعلنت الشهر الماضي أن إدارة مكافحة ‏المخدرات نفذت سلسلة من العمليات الأمنية المعقدة والنوعية ‏في ‏ريف دمشق، أسفرت عن تفكيك حلقة وصل دولية للتهريب، ‏والكشف عن مقرات تصنيع سرية، إضافةً إلى ضرب بؤر ‏ترويج ‏محلية، مشيرةً إلى أن هذه العمليات تأتي انطلاقاً من حرصها على ‏سلامة المجتمع، وفي إطار استراتيجيتها الشاملة ‏لملاحقة شبكات ‏الجريمة المنظمة.‏

وقامت الجهات المختصة في سوريا خلال الأشهر الماضية ‏بمصادرة وإتلاف كميات كبيرة من المخدرات التي عمل النظام ‌‏البائد على إنتاجها وتصنيعها وترويجها داخل المجتمع السوري، ‏إضافةً إلى تهريبها إلى دول الجوار.‏