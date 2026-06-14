الداخلية السورية: تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات والقبض على عدد من أفرادها

دمشق-سانا
أعلنت وزارة الداخلية السورية أنه في إطار الجهود لمكافحة عمليات تهريب المخدرات، جرى تنفيذ سلسلة عمليات نوعية ومتزامنة بالتنسيق مع المديرية العامة لشؤون المخدرات في العراق، شملت محافظتي حمص ودير الزور، وأسفرت عن تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات، والقبض على عدد من أفرادها، ومصادرة كميات من المخدرات.
وقالت وزارة الداخلية في بيان اليوم الأحد: إنه استمراراً لجهودها في مكافحة الجريمة المنظمة وعمليات التهريب العابرة للحدود، نفذت إدارة مكافحة المخدرات بالتنسيق مع المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في جمهورية العراق، سلسلة عمليات نوعية ومتزامنة شملت محافظتي حمص ودير الزور.
وأضافت الوزارة: إن هذه العمليات المحكمة أسفرت عن تفكيك شبكة دولية منظمة لتهريب المخدرات، وإلقاء القبض على عدد من أفرادها، إضافةً إلى مصادرة 800,000 حبة من مخدر الكبتاغون، و60 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر، كانت معدة للتهريب والترويج.
وبينت الوزارة أن هذه العمليات تعكس مستوى التنسيق العالي والتعاون الاستخباراتي المثمر بين الجهات المختصة في البلدين، لضرب خطوط إمداد شبكات التهريب الدولية، وحماية المجتمع من مخاطر هذه الآفة.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت الشهر الماضي أن إدارة مكافحة المخدرات نفذت سلسلة من العمليات الأمنية المعقدة والنوعية في ريف دمشق، أسفرت عن تفكيك حلقة وصل دولية للتهريب، والكشف عن مقرات تصنيع سرية، إضافةً إلى ضرب بؤر ترويج محلية، مشيرةً إلى أن هذه العمليات تأتي انطلاقاً من حرصها على سلامة المجتمع، وفي إطار استراتيجيتها الشاملة لملاحقة شبكات الجريمة المنظمة.
وقامت الجهات المختصة في سوريا خلال الأشهر الماضية بمصادرة وإتلاف كميات كبيرة من المخدرات التي عمل النظام البائد على إنتاجها وتصنيعها وترويجها داخل المجتمع السوري، إضافةً إلى تهريبها إلى دول الجوار.