آليات التخطيط العمراني والبناء المستدام محور ملتقى علمي ‏تخصصي سوري سعودي بدمشق

دمشق-سانا‌‎

ناقش الملتقى العلمي التخصصي حول التخطيط العمراني ‏وكود البناء وتقنيات البناء المستدامة، الذي نظمته نقابة ‏المهندسين السوريين اليوم الأربعاء بالتعاون مع شركة ‌‏”فاز للاستثمار” السعودية، في فندق داما روز بدمشق، ‏ضوابط كود البناء، وآليات التخطيط العمراني المستدام، ‏وفرص توظيف تقنيات كفاءة الطاقة والعزل الحراري في مشاريع التطوير العقاري في سوريا‎.

وركز الملتقى على ضرورة إرساء المبادئ الحديثة ‏لتخطيط المدن عبر الربط الشامل بين المخططات ‏الهيكلية والمحلية واشتراطات استخدامات الأراضي، مع ‏التأكيد على تطبيق كودات بناء دقيقة تمنع التشوه ‏البصري وتضمن الاستدامة البيئية، إلى جانب استعراض ‏أحدث حلول البناء الطبيعي والتقنيات الحديثة الكفيلة برفع ‏كفاءة التشييد وتقليل التكاليف‎.‎

التخطيط العمراني المتكامل

وخلال أعمال الملتقى استعرض الخبير السعودي في ‏التخطيط العمراني والتطوير العقاري خالد السكيت أبرز ‏الأسس والمعايير الحديثة في هندسة وتخطيط المدن، ‏مشدداً على أن التخطيط العمراني الناجح يرتكز على ‏التكامل الشامل بين مختلف التخصصات الهندسية، ‏والتدرج المدروس لمستويات التخطيط، بدءاً من التنمية ‏المتوازنة والمخططات الإقليمية وصولاً إلى المخططات ‏الهيكلية والمحلية للأحياء السكنية‎.‎

وأكد السكيت أهمية اعتماد قواعد دقيقة للاشتراطات ‏والأكواد العمرانية وتنظيم استخدامات الأراضي وفق ‏دراسات ميدانية دقيقة لحركة السوق والاحتياجات الفعلية، ‏بما يضمن حماية حقوق الاستثمار، وتجنب العشوائية ‏والتشوه البصري، وربط التنظيم الحضري بوعي ‏مجتمعي وتوعية مستمرة‎.

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كما تطرق إلى أبرز تقنيات البناء الطبيعي والمستدام، بما ‏فيها اللَّبِن والحجر والطوب المكبوس آلياً والأنظمة ‏الطينية التقليدية، لما تتمتع به من متانة وقدرة على العزل ‏الحراري، مؤكداً أهمية توظيف البحوث الأكاديمية ‏والمختبرات الجامعية لتقييم المواد البيئية وتطويرها بما ‏يعزز كفاءة التشييد المستدام‎.‎

الاستفادة من التجارب الإقليمية الرائدة

ودعا المشاركون في الملتقى إلى تعزيز حوكمة العملية ‏التنظيمية، والفصل بين صلاحيات منح التراخيص ومهام ‏الرقابة لمنع التجاوزات والمخالفات وتعزيز الالتزام ‏بالمعايير الفنية والهندسية مسلطين الضوء على أهمية ‏الاستفادة من التجارب الإقليمية الرائدة، ولا سيما في ‏مجالات الإشراف الهندسي وتفعيل دور شركات التأمين، ‏بما يضمن جودة التنفيذ، ويعزز السلامة الإنشائية، ‏ويحمي الاستثمارات العقارية‎.‎

وتناول المشاركون التحديات التي تواجه التخطيط ‏الإقليمي في سوريا، في ظل التغيرات الديمغرافية ‏والأضرار الجزئية والكلية التي لحقت ببعض المناطق، ‏وتوسع العشوائيات، فضلاً عن الصعوبات المرتبطة ‏بجمع البيانات الميدانية الدقيقة واعتماد التخطيط بشكل ‏رئيسي على صور الاستشعار عن بعد والصور الفضائية‎.‎

تمكين الكوادر الهندسية الوطنية

وفي تصريح لمراسلة سانا، أشار نقيب المهندسين ‏السوريين مالك حاج علي إلى الدور المحوري الذي ‏تضطلع به النقابة في إرساء القواعد الفنية والتنظيمية ‏اللازمة لمرحلة التعافي وإعادة الإعمار، من خلال ‏الانفتاح على التجارب العربية المتقدمة والاستفادة منها، ‏ونقل الخبرات الحديثة وتوطينها في مجالات كودات ‏البناء والسلامة الإنشائية ومواد البناء الطبيعية‎.‎

وأكد حاج علي أن استقطاب الكفاءات التخصصية يهدف ‏بالدرجة الأولى إلى تمكين الكوادر الهندسية الوطنية ‏وطلاب الجامعات، ورفدهم بأحدث المعايير العلمية ‏المتبعة لضمان جودة التخطيط والتنفيذ في المراحل ‏الإنشائية المقبلة‎.‎

توسيع الشراكات الاستثمارية في سوريا

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لشركة “فاز” شعلان ‏الشمري حرص الشركة على نقل الخبرات والتجارب ‏العلمية الرائدة في مجالات التخطيط العمراني، وتطبيق ‏كودات البناء، والتقنيات الحديثة إلى سوريا بالتعاون مع ‏كبار المختصين، بما يسهم في دعم وتطوير كفاءات ‏المهندسين والكوادر المحلية في هذا القطاع الحيوي‎.‎

وأوضح الشمري أن المشاركة في الملتقى تأتي بالتوازي ‏مع النشاط الاستثماري للشركة القائم في سوريا، والذي ‏يشمل مشاريع في مجالات التطوير العقاري والسياحي ‏وتطوير المطاحن في ريف دمشق، مع وجود مفاوضات ‏جارية للتوسع نحو محافظة حلب، مشدداً على استعداد ‏الشركة التام لعقد شراكات وتحالفات واسعة مع مختلف ‏الشركات للمساهمة الفاعلة في مسيرة إعادة الإعمار‎.‎

يُذكر أن شركة “فاز” للاستثمار شركة سعودية دولية ‏وتتخصص في تطوير وتنفيذ المشاريع الكبرى في ‏مجالات عدة وتسعى إلى تقديم حلول استثمارية مستدامة ‏تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، ونقل الخبرات ‏العالمية، وجذب الاستثمارات النوعية‎.‎