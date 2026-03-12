مديرية الزراعة في إدلب تجري إحصاءً شاملاً للثروة الحيوانية لدعم المربين

إدلب-سانا

تواصل مديرية الزراعة في محافظة إدلب حملة إحصاء الثروة الحيوانية التي أطلقتها وزارة الزراعة عبر جميع دوائرها الفرعية في المحافظة، بهدف توفير قاعدة بيانات دقيقة تضمن تقديم الدعم لمربي الثروة الحيوانية، وتطوير هذا القطاع الحيوي.

وأوضح رئيس دائرة الزراعة في معرة النعمان عبد الحميد وهوب، في تصريح لمراسل سانا اليوم الخميس، أن مديرية المحافظة أطلقت حملة إحصاء ومسح كامل للثروة الحيوانية بأنواعها كافة، من خلال تشكيل لجان عدة، ومتابعة مهمتها في الوصول إلى كل قرية وبلدة ومزرعة وبيت، لتشمل جميع المربين في أنحاء المحافظة كافة، مبيناً أن الحملة التي انطلقت في الرابع من الشهر الجاري، وتستمر حتى السابع عشر منه، تشمل جميع أنواع الثروة الحيوانية، وخلايا النحل الحديثة والعربية.

وأشار وهوب إلى أهمية إطلاق الحملة في توفير قاعدة بيانات حديثة، نظراً لافتقار المديرية إلى معلومات وإحصائيات دقيقة عن أعداد القطيع بالمحافظة، نتيجة الإهمال الذي تعرض له هذا القطاع، والظروف السيئة للمربين في ظل النظام البائد.

بدوره، أشار رئيس الجمعية الفلاحية في قرية حنتوتين مصطفى السليمان في تصريح مماثل، إلى أهمية إحصاء الثروة الحيوانية بالمحافظة، ومعرفة أعداد القطيع بدقة، كونه يسهم بتقديم الدعم المناسب للمربين، داعياً الجهات المعنية لتأمين احتياجات المربين، بما ينعكس على واقع تحسين القطيع كماً ونوعاً.

ويأتي هذا الإحصاء كخطوة استراتيجية لتحديث قاعدة البيانات الزراعية، بهدف توفير قاعدة بيانات دقيقة، بما يضمن تحسين آليات الدعم والتخطيط، واتخاذ القرار على أسس دقيقة وموثوقة، وبالتالي تخفيف معاناة المربين في هذا المجال.