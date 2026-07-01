مشاركون في معارض سوريا التخصصية: توطين التقنيات الصناعية الحديثة وفتح ‏آفاق جديدة للاستثمار ‏

دمشق-سانا‏

أكد مشاركون في الدورة الـ 12 من سلسلة معارض سوريا التخصصية 2026، أن ‏إدخال التجهيزات الصناعية الحديثة وخطوط الإنتاج المتطورة إلى السوق السورية ‏خطوة ضرورية لدعم تعافي القطاع الصناعي، ورفع كفاءة الإنتاج، وتعزيز ‏تنافسية المنتج الوطني، في ظل تزايد الاهتمام بالمشاريع الاستثمارية ومتطلبات ‏مرحلة إعادة الإعمار‎.‎

وأوضح مدير إحدى الشركات المحلية المشاركة في المعرض، محمد الموصلي، ‏لوكالة سانا أن الشركة تعرض مجموعة متكاملة من معدات الطاقة، ومجموعات ‏التوليد، ومعدات وآليات البناء، مبيناً أن هذه التجهيزات تشكل البنية الأساسية ‏للمشاريع الصناعية والاستثمارية، وتلبي احتياجات قطاعات الصناعة والطب ‏والسياحة والعقارات‎.‎

وأشار الموصلي إلى أن المشاركة تتيح التعريف بالخدمات التي تقدمها الشركة، ‏وتعزيز التواصل مع المستثمرين والعملاء، واستكشاف فرص جديدة في السوق ‏السورية، لافتاً إلى أن تحسن مؤشرات السوق والاهتمام المتزايد بالمشاريع ‏الصناعية يعززان فرص إقامة شراكات اقتصادية جديدة‎.‎

حلول تقنية تدعم تعافي الصناعة السورية

من جانبه، بين مدير إحدى الشركات العاملة في مجال التجهيزات الصناعية، فراس ‏شومال، أن الشركة توفر خطوط إنتاج متكاملة للصناعات الدوائية والغذائية ‏والكيميائية، إلى جانب خدمات التركيب والتشغيل والصيانة وتأمين قطع الغيار، بما ‏يسهم في استمرارية العمل ورفع كفاءة الإنتاج، والمعارض فرصة للتعريف بكل ‏ذلك‎.‎

بدوره، أكد إبراهيم حسن، ممثل شركة متخصصة في التجهيزات الصناعية، أن ‏المشاركة تركز على عرض أحدث الماكينات وخطوط الإنتاج التي تلبي احتياجات ‏مختلف القطاعات الصناعية، موضحاً أن التقنيات الحديثة تسهم في تطوير العمليات ‏الإنتاجية، وتحسين جودة المنتجات، وزيادة كفاءة المصانع عبر الأتمتة واستخدام ‏المعدات المتطورة، فضلاً عن دورها في تسريع تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار‎.‎

وفي السياق ذاته، أوضح محمد حمود أن مشاركة شركته تأتي بالتزامن مع مرحلة ‏تعافي الصناعة السورية، انطلاقاً من حرصها على المساهمة في جهود إعادة ‏الإعمار وتعزيز الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن الشركة، تطور أنظمة التخزين ‏وتوفر حلولاً متكاملة تلبي احتياجات الأسواق السورية والعربية‎.‎

وتستمر فعاليات هذه الدورة التي انطلقت أمس على أرض مدينة المعارض بدمشق ‏بمشاركة نحو 450 شركة حتى الـ 3 من تموز الجاري، حيث تستقبل الزوار يومياً من ‏الساعة الخامسة مساءً حتى الحادية عشرة ليلاً‎.‎