مشاركون في معارض سوريا التخصصية: توطين التقنيات الصناعية الحديثة وفتح ‏آفاق جديدة للاستثمار ‏

دمشق-سانا
أكد مشاركون في الدورة الـ 12 من سلسلة معارض سوريا التخصصية 2026، أن إدخال التجهيزات الصناعية الحديثة وخطوط الإنتاج المتطورة إلى السوق السورية خطوة ضرورية لدعم تعافي القطاع الصناعي، ورفع كفاءة الإنتاج، وتعزيز تنافسية المنتج الوطني، في ظل تزايد الاهتمام بالمشاريع الاستثمارية ومتطلبات مرحلة إعادة الإعمار.
وأوضح مدير إحدى الشركات المحلية المشاركة في المعرض، محمد الموصلي، لوكالة سانا أن الشركة تعرض مجموعة متكاملة من معدات الطاقة، ومجموعات التوليد، ومعدات وآليات البناء، مبيناً أن هذه التجهيزات تشكل البنية الأساسية للمشاريع الصناعية والاستثمارية، وتلبي احتياجات قطاعات الصناعة والطب والسياحة والعقارات.
وأشار الموصلي إلى أن المشاركة تتيح التعريف بالخدمات التي تقدمها الشركة، وتعزيز التواصل مع المستثمرين والعملاء، واستكشاف فرص جديدة في السوق السورية، لافتاً إلى أن تحسن مؤشرات السوق والاهتمام المتزايد بالمشاريع الصناعية يعززان فرص إقامة شراكات اقتصادية جديدة.
حلول تقنية تدعم تعافي الصناعة السورية
من جانبه، بين مدير إحدى الشركات العاملة في مجال التجهيزات الصناعية، فراس شومال، أن الشركة توفر خطوط إنتاج متكاملة للصناعات الدوائية والغذائية والكيميائية، إلى جانب خدمات التركيب والتشغيل والصيانة وتأمين قطع الغيار، بما يسهم في استمرارية العمل ورفع كفاءة الإنتاج، والمعارض فرصة للتعريف بكل ذلك.
بدوره، أكد إبراهيم حسن، ممثل شركة متخصصة في التجهيزات الصناعية، أن المشاركة تركز على عرض أحدث الماكينات وخطوط الإنتاج التي تلبي احتياجات مختلف القطاعات الصناعية، موضحاً أن التقنيات الحديثة تسهم في تطوير العمليات الإنتاجية، وتحسين جودة المنتجات، وزيادة كفاءة المصانع عبر الأتمتة واستخدام المعدات المتطورة، فضلاً عن دورها في تسريع تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار.
وفي السياق ذاته، أوضح محمد حمود أن مشاركة شركته تأتي بالتزامن مع مرحلة تعافي الصناعة السورية، انطلاقاً من حرصها على المساهمة في جهود إعادة الإعمار وتعزيز الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن الشركة، تطور أنظمة التخزين وتوفر حلولاً متكاملة تلبي احتياجات الأسواق السورية والعربية.
وتستمر فعاليات هذه الدورة التي انطلقت أمس على أرض مدينة المعارض بدمشق بمشاركة نحو 450 شركة حتى الـ 3 من تموز الجاري، حيث تستقبل الزوار يومياً من الساعة الخامسة مساءً حتى الحادية عشرة ليلاً.