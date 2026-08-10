مذكرة تفاهم بين صحة دير الزور وجامعة الفرات لتطوير الكوادر الطبية

دير الزور-سانا

وقعت مديرية الصحة في دير الزور وجامعة الفرات، مذكرة تفاهم تهدف إلى تدريب طلاب كليتي الطب والتمريض في المشافي التابعة للمديرية، بما يسهم في تطوير مهاراتهم العملية والارتقاء بجودة الخدمات الطبية والتدريبية المقدّمة للمرضى.

وذكرت وزارة الصحة في قناتها على تلغرام، اليوم الإثنين، أن المذكرة تتضمن إيفاد عدد من الأطباء لمتابعة دراساتهم العليا والحصول على درجة الدكتوراه، دعماً للكوادر العاملة في المشافي، وتعزيز قدراتها التخصصية والبحثية في المحافظة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الجهات الحكومية والأكاديمية في دير الزور لإعادة بناء واستقرار القطاع الصحي، عبر رفد المشافي والمراكز الطبية بالكوادر المؤهلة وتطوير البيئة التدريبية والتعليمية للطلاب والأطباء المقيمين.