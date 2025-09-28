ورشة تدريبية في حمص بعنوان “كيف تُعِدّ برنامجك الانتخابي؟”

حمص-سانا

نظّمت مديرية الشؤون السياسية في حمص ورشة تدريبية بعنوان “كيف تُعِدّ برنامجك الانتخابي؟”، وذلك على مسرح قصر الثقافة، في إطار التحضيرات الجارية لانتخابات مجلس الشعب، بهدف رفع الوعي السياسي لدى المرشحين وتمكينهم من إعداد برامج انتخابية واقعية تلبي تطلعات المجتمع.

افتتح الورشة ، مدير مكتب العلاقات في المديرية أحمد الخالد، مؤكداً أن البرنامج الانتخابي يمثل حجر الأساس لأي حملة ناجحة، كونه يعكس رؤية المرشح ويعزز الثقة والشفافية بينه وبين الناخبين.

وتناول في حديثه أبرز القوانين الناظمة للدعاية الانتخابية وآليات التصويت.

بدوره، أشار مدير مكتب التنمية في المديرية حسين المحمد ، إلى أهمية الورشة في صقل مهارات المشاركين في إعداد برامج انتخابية مدروسة، تتضمن تعريفاً بالمرشح وسجله المهني والاجتماعي، ورؤيته لمشاريع قابلة للتنفيذ بعيداً عن الشعارات الفضفاضة.

و شدد على ضرورة استخدام أدوات التواصل الرقمي الحديثة في إيصال الرسائل الانتخابية.

وتخللت الورشة نقاشات موسعة حول مهام اللجان الانتخابية، وآليات الطعن القانوني، بما يضمن سير العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة.

وفي تصريح لـ سانا، أكد رئيس مكتب العلاقات السياسية جابر منصور، أن إعداد البرامج الانتخابية يشكّل خطوة مهمة نحو ترسيخ صورة سوريا الديمقراطية، مشيراً إلى أن عملية الترشيح تعتمد على اختيار كفاءات من مختلف القطاعات عبر لجان متخصصة، بهدف إيصال شخصيات مؤهلة تمثل المجتمع بكفاءة.

يُذكر أن مديرية الشؤون السياسية في حمص ستنظم يوم الثلاثاء المقبل ورشة جديدة بعنوان “صوتك أمانة”، ضمن سلسلة فعاليات تهدف إلى تعزيز المشاركة السياسية والوعي الانتخابي لدى المواطنين.