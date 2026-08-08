تكثيف الجولات الرقابية في حماة لضبط الرحلات السياحية غير ‏المرخصة

photo 1 2026 08 08 14 04 33 تكثيف الجولات الرقابية في حماة لضبط الرحلات السياحية غير ‏المرخصة

حماة-سانا‏

كثفت مديرية السياحة في محافظة حماة بالتعاون مع الشرطة ‏السياحية وأمن الطرق وغرفة السياحة جولاتها الرقابية على ‏الرحلات السياحية الداخلية، لضبط الرحلات المخالفة وتنظيم ‏العمل السياحي في المحافظة‎.‎

وأوضحت مديرية السياحة، وفق ما نشرته قناة محافظة حماة ‏على التلغرام، أن تكثيف الجولات جاء عقب رصد إعلانات ‏وتلقي شكاوى تتعلق بتنظيم رحلات غير مرخصة عبر مواقع ‏التواصل الاجتماعي، مبينة أنه تم ضبط عدد من الرحلات ‏المخالفة وإلزام منظميها بمراجعة المديرية لاستكمال الإجراءات ‏القانونية اللازمة بحقهم‎.‎

وأكدت المديرية استمرار الحملات الرقابية لمتابعة الالتزام ‏بالتعليمات والضوابط النافذة، بما يضمن حماية حقوق الزوار، ‏وتنظيم حركة الرحلات، ودعم المكاتب السياحية المرخصة ‏خلال الموسم السياحي الحالي‎.‎

وتأتي هذه الجولات ضمن برنامج الرقابة الدورية الذي تنفذه ‏الجهات المعنية في محافظة حماة خلال موسم الصيف، بهدف ‏تعزيز الالتزام بالمعايير والتعليمات الخاصة بعمل المكاتب ‏السياحية‎.‎

photo 2 2026 08 08 14 04 33 تكثيف الجولات الرقابية في حماة لضبط الرحلات السياحية غير ‏المرخصة
photo 3 2026 08 08 14 04 33 تكثيف الجولات الرقابية في حماة لضبط الرحلات السياحية غير ‏المرخصة
photo 4 2026 08 08 14 04 33 تكثيف الجولات الرقابية في حماة لضبط الرحلات السياحية غير ‏المرخصة
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