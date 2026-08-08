تكثيف الجولات الرقابية في حماة لضبط الرحلات السياحية غير ‏المرخصة

حماة-سانا
كثفت مديرية السياحة في محافظة حماة بالتعاون مع الشرطة السياحية وأمن الطرق وغرفة السياحة جولاتها الرقابية على الرحلات السياحية الداخلية، لضبط الرحلات المخالفة وتنظيم العمل السياحي في المحافظة.
وأوضحت مديرية السياحة، وفق ما نشرته قناة محافظة حماة على التلغرام، أن تكثيف الجولات جاء عقب رصد إعلانات وتلقي شكاوى تتعلق بتنظيم رحلات غير مرخصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مبينة أنه تم ضبط عدد من الرحلات المخالفة وإلزام منظميها بمراجعة المديرية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وأكدت المديرية استمرار الحملات الرقابية لمتابعة الالتزام بالتعليمات والضوابط النافذة، بما يضمن حماية حقوق الزوار، وتنظيم حركة الرحلات، ودعم المكاتب السياحية المرخصة خلال الموسم السياحي الحالي.
وتأتي هذه الجولات ضمن برنامج الرقابة الدورية الذي تنفذه الجهات المعنية في محافظة حماة خلال موسم الصيف، بهدف تعزيز الالتزام بالمعايير والتعليمات الخاصة بعمل المكاتب السياحية.