الداخلية التركية توقف 104 أشخاص بعمليات أمنية ضد “داعش” في 30 ‏ولاية

أنقرة-سانا
أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الجمعة، عن توقيف 104 أشخاص خلال عمليات أمنية واسعة استهدفت تنظيم “داعش” في 30 ولاية في أنحاء تركيا.
ونقلت وكالة الأناضول عن الوزارة قولها: “إنّ قيادات الدرك في 30 ولاية نفذت عمليات ضد “داعش” الإرهابي حيث تم إلقاء القبض على 104 مشتبهين في إطار العمليات، وفتحت النيابات العامة تحقيقات بحقهم”.
وأضافت الوزارة: “إنّ التحريات كشفت عن قيام هؤلاء الأشخاص بتوفير الدعم المالي للتنظيم الإرهابي عبر أشخاص مرتبطين به وبواسطة ما يُسمى جمعيات إغاثية تابعة له، إلى جانب الترويج للتنظيم عبر حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، وثبوت الانتماء إليه”.
وشدّدت الوزارة على عزمها مواصلة عملياتها التي تستهدف أنشطة تنظيم داعش وهياكل تمويله للحفاظ على أمن وسلامة البلاد.
وكانت الداخلية التركية أعلنت في 18 الشهر الماضي توقيف 119 شخصاً في إطار عمليات أمنية لمكافحة تنظيم “داعش” الإرهابي.