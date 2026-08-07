الداخلية التركية توقف 104 أشخاص بعمليات أمنية ضد “داعش” في 30 ‏ولاية

أنقرة-سانا‏

أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الجمعة، عن توقيف 104 أشخاص ‏خلال عمليات أمنية واسعة استهدفت تنظيم “داعش” في 30 ولاية في أنحاء ‏تركيا.‏

ونقلت وكالة الأناضول عن الوزارة قولها: “إنّ قيادات الدرك في 30 ولاية ‏نفذت عمليات ضد “داعش” الإرهابي حيث تم إلقاء القبض على 104 ‏مشتبهين في إطار العمليات، وفتحت النيابات العامة تحقيقات بحقهم”.‏

وأضافت الوزارة: “إنّ التحريات كشفت عن قيام هؤلاء الأشخاص بتوفير ‏الدعم المالي للتنظيم الإرهابي عبر أشخاص مرتبطين به وبواسطة ما يُسمى جمعيات إغاثية تابعة له، إلى جانب الترويج للتنظيم عبر حسابات مواقع ‏التواصل الاجتماعي، وثبوت الانتماء إليه”.‏

وشدّدت الوزارة على عزمها مواصلة عملياتها التي تستهدف أنشطة تنظيم ‏داعش وهياكل تمويله للحفاظ على أمن وسلامة البلاد.‏

وكانت الداخلية التركية أعلنت في 18 الشهر الماضي توقيف 119 شخصاً ‏في إطار عمليات أمنية لمكافحة تنظيم “داعش” الإرهابي.‏‎