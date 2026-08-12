المحامي العام بدمشق: أحكام إعدام رموز النظام البائد مستوفية للإجراءات ‏القانونية ‏

دمشق-سانا
أكد المحامي العام بدمشق، القاضي حسام خطاب، أن أحكام الإعدام التي أصدرتها محكمة الجنايات الرابعة بحق عدد من رموز النظام البائد، بينهم بشار الأسد وماهر الأسد وعاطف نجيب، تمثل محطةً بارزةً في تاريخ العدالة السورية، مشدداً على أن المحاكمة استوفت الضمانات والإجراءات القانونية اللازمة.
وبيّن القاضي خطاب في تصريح لـ “سانا” اليوم الأربعاء، أن عدلية دمشق حرصت على إجراء المحاكمة وفق أعلى درجات الدقة والحياد، منذ انعقاد الجلسات الأولى وحتى النطق بالحكم، بما يضمن علنية الإجراءات وحقوق الدفاع.
إتاحة المجال أمام المراقبين
وأوضح أن عدلية دمشق وفرت المتطلبات القانونية واللوجستية اللازمة لعقد جلسات المحاكمة، من خلال تخصيص قاعة مناسبة، وتأمين حضور ممثلي المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية والمحلية المعتمدة، ومراسلي وسائل الإعلام، وذوي الضحايا، مع إتاحة المجال أمام المراقبين للمتابعة والتدوين دون عوائق.
وبشأن حيثيات الحكم، أوضح خطاب أن هيئة المحكمة اعتمدت في قرارها الموسع على منظومة من الأدلة المادية والوقائع الجزائية الموثقة، التي جرى استخلاصها من التحقيقات والشهادات المقدمة خلال إجراءات الدعوى.
المحاكمة وفق قانون العقوبات السوري
وأشار إلى أن المحكمة استندت في تجريم المتهمين الفارين إلى أحكام قانون العقوبات السوري النافذ، ولا سيما المواد المتعلقة بجنايات القتل العمد والتعذيب والاعتقال التعسفي، إضافة إلى مبادئ القانون الدولي الجنائي المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية.
ولفت خطاب إلى أن هيئة المحكمة فصلت في وقائع الدعوى وفق المسؤولية القانونية لكل متهم ودوره في الأفعال المنسوبة إليه، معتبراً أن الحكم يمثل تعبيراً عن استقلال القضاء الوطني، وإنصافاً لحقوق الضحايا.
وكانت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، برئاسة القاضي فخر الدين العريان، أصدرت أمس الثلاثاء، حكمها في الدعوى المقامة ضد عاطف نجيب وعدد من المتهمين الفارين، وقضت بالإعدام بحق بشار الأسد وماهر الأسد وعاطف نجيب وخمسة من المتهمين الفارين، بعد إدانتهم بجرائم قتل وتعذيب وحرمان من الحرية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، فيما أسقطت دعوى الحق العام عن المتهم محمد أيمن عيوش تبعاً لوفاته.
وتأتي الأحكام في إطار مسار قضائي لمحاسبة متهمين بارتكاب انتهاكات وجرائم خلال فترة حكم النظام البائد، وتندرج ضمن جهود القضاء السوري للنظر في القضايا المرتبطة بالقتل والتعذيب والاحتجاز غير القانوني وغيرها من الجرائم التي ارتكبها مسؤولون وشخصيات مرتبطة بذلك النظام.