المحامي العام بدمشق: أحكام إعدام رموز النظام البائد مستوفية للإجراءات ‏القانونية ‏

‏ دمشق-سانا‏

أكد المحامي العام بدمشق، القاضي حسام خطاب، أن أحكام الإعدام التي ‏أصدرتها محكمة الجنايات الرابعة بحق عدد من رموز النظام البائد، بينهم ‏بشار الأسد وماهر الأسد وعاطف نجيب، تمثل محطةً بارزةً في تاريخ ‏العدالة السورية، مشدداً على أن المحاكمة استوفت الضمانات والإجراءات ‏القانونية اللازمة.‏

وبيّن القاضي خطاب في تصريح لـ “سانا” اليوم الأربعاء، أن عدلية دمشق ‏حرصت على إجراء المحاكمة وفق أعلى درجات الدقة والحياد، منذ انعقاد ‏الجلسات الأولى وحتى النطق بالحكم، بما يضمن علنية الإجراءات وحقوق ‏الدفاع.‏

إتاحة المجال أمام المراقبين ‏

وأوضح أن عدلية دمشق وفرت المتطلبات القانونية واللوجستية اللازمة لعقد ‏جلسات المحاكمة، من خلال تخصيص قاعة مناسبة، وتأمين حضور ممثلي ‏المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية والمحلية المعتمدة، ومراسلي وسائل ‏الإعلام، وذوي الضحايا، مع إتاحة المجال أمام المراقبين للمتابعة والتدوين ‏دون عوائق.‏

وبشأن حيثيات الحكم، أوضح خطاب أن هيئة المحكمة اعتمدت في قرارها ‏الموسع على منظومة من الأدلة المادية والوقائع الجزائية الموثقة، التي جرى ‏استخلاصها من التحقيقات والشهادات المقدمة خلال إجراءات الدعوى.‏

المحاكمة وفق قانون العقوبات السوري

وأشار إلى أن المحكمة استندت في تجريم المتهمين الفارين إلى أحكام قانون ‏العقوبات السوري النافذ، ولا سيما المواد المتعلقة بجنايات القتل العمد ‏والتعذيب والاعتقال التعسفي، إضافة إلى مبادئ القانون الدولي الجنائي ‏المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية.‏

ولفت خطاب إلى أن هيئة المحكمة فصلت في وقائع الدعوى وفق المسؤولية ‏القانونية لكل متهم ودوره في الأفعال المنسوبة إليه، معتبراً أن الحكم يمثل ‏تعبيراً عن استقلال القضاء الوطني، وإنصافاً لحقوق الضحايا.‏

وكانت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، برئاسة القاضي فخر الدين ‏العريان، أصدرت أمس الثلاثاء، حكمها في الدعوى المقامة ضد عاطف نجيب ‏وعدد من المتهمين الفارين، وقضت بالإعدام بحق بشار الأسد وماهر الأسد ‏وعاطف نجيب وخمسة من المتهمين الفارين، بعد إدانتهم بجرائم قتل وتعذيب ‏وحرمان من الحرية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، فيما أسقطت ‏دعوى الحق العام عن المتهم محمد أيمن عيوش تبعاً لوفاته.‏

وتأتي الأحكام في إطار مسار قضائي لمحاسبة متهمين بارتكاب انتهاكات ‏وجرائم خلال فترة حكم النظام البائد، وتندرج ضمن جهود القضاء السوري ‏للنظر في القضايا المرتبطة بالقتل والتعذيب والاحتجاز غير القانوني ‏وغيرها من الجرائم التي ارتكبها مسؤولون وشخصيات مرتبطة بذلك النظام‏.‏