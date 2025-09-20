توغل قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي باتجاه بلدة كودنة بريف القنيطرة

القنيطرة-سانا

توغلت قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم باتجاه بلدة كودنة بريف القنيطرة الجنوبي، انطلاقاً من تل أحمر.

وذكر مراسل سانا في القنيطرة، أن توغل القوة تزامن مع تحليق لطيران الاستطلاع الإسرائيلي فوق أجواء المنطقة.

وكانت دورية لقوات الاحتلال مؤلفة من سيارة وما يقارب ثمانية عناصر، توغلت في وقت سابق اليوم على طريق جباتا الخشب – خان أرنبة في ريف المحافظة.

وتواصل قوات الاحتلال انتهاكاتها المتكررة لسيادة الأراضي السورية، في خرق لاتفاق فصل القوات لعام 1974 وللقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، حيث تنفذ بشكل متكرر اعتداءات وتوغلات برية في أرياف القنيطرة ودرعا ودمشق، فيما تطالب سوريا المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية.