بريد القنيطرة يباشر صرف رواتب متقاعدي التأمينات الاجتماعية متضمنة الزيادة الجديدة

٢٠٢٦٠٧٠٤ ١٠٢٢٣٠ بريد القنيطرة يباشر صرف رواتب متقاعدي التأمينات الاجتماعية متضمنة الزيادة الجديدة

القنيطرة-سانا

باشرت مديرية بريد القنيطرة اليوم السبت توزيع رواتب المتقاعدين المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية، متضمنة الزيادة المقررة بموجب المرسوم رقم /135/ لعام 2026، وذلك عبر عدد من المكاتب البريدية في المحافظة، على أن تستكمل عملية الصرف في بقية المكاتب اعتباراً من يوم غد.

وأوضحت مديرة بريد القنيطرة خديجة هاني في تصريح لمراسل سانا، أن صرف الرواتب انطلق صباح اليوم من المكتب البريدي المركزي بمدينة السلام، إضافة إلى مكتبي خان أرنبة وجبا، مشيرة إلى أن الرواتب صُرفت متضمنة الزيادة المستحقة وفق المرسوم رقم /135/ لعام 2026.

وأضافت هاني أن عملية صرف الرواتب ستتواصل اعتباراً من صباح يوم غد في جميع المكاتب البريدية التابعة لمديرية بريد القنيطرة، بما يضمن وصول الرواتب إلى جميع المستفيدين بسهولة ويسر.

ويعد هذا أول صرف لرواتب متقاعدي التأمينات الاجتماعية بعد إقرار الزيادة بموجب المرسوم رقم /135/ لعام 2026، حيث تسلم المتقاعدون مستحقاتهم متضمنة الزيادة الجديدة للمرة الأولى.

٢٠٢٦٠٧٠٤ ١٠٢٣٤٩ بريد القنيطرة يباشر صرف رواتب متقاعدي التأمينات الاجتماعية متضمنة الزيادة الجديدة
٢٠٢٦٠٧٠٤ ١٠١٧١٨ بريد القنيطرة يباشر صرف رواتب متقاعدي التأمينات الاجتماعية متضمنة الزيادة الجديدة
٢٠٢٦٠٧٠٤ ١٠١٨١٨ بريد القنيطرة يباشر صرف رواتب متقاعدي التأمينات الاجتماعية متضمنة الزيادة الجديدة

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