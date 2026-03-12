وزير الدفاع يتفقد مشفى دمشق العسكري استعداداً لافتتاحه

photo 4 2026 03 12 12 07 32 وزير الدفاع يتفقد مشفى دمشق العسكري استعداداً لافتتاحه

دمشق-سانا

أجرى وزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة جولة تفقدية في مشفى دمشق العسكري، رافقه خلالها مدير المشفى الدكتور سالم عبدان.

وذكرت وزارة الدفاع في منشور عبر قناتها على تلغرام اليوم الخميس أن الوزير أبو قصرة، اطلع خلال الجولة على التحضيرات النهائية، قبيل افتتاح المشفى من قبل إدارة الخدمات الطبية العسكرية.

وأشارت الوزارة إلى أن المشفى سيبدأ قريباً تقديم خدماته الطبية للعسكريين، إضافة إلى الأهالي وفق الخطة الموضوعة.

وكانت إدارة الخدمات الطبية العسكرية، قد أعلنت في تشرين الأول الماضي عن رغبتها بالتعاقد مع عدد من خريجي الكليات والمعاهد في مختلف الاختصاصات للعمل ضمن مشفى دمشق العسكري.

photo 2 2026 03 12 12 07 32 وزير الدفاع يتفقد مشفى دمشق العسكري استعداداً لافتتاحه
photo 3 2026 03 12 12 07 32 وزير الدفاع يتفقد مشفى دمشق العسكري استعداداً لافتتاحه
photo 5 2026 03 12 12 07 32 وزير الدفاع يتفقد مشفى دمشق العسكري استعداداً لافتتاحه
تنفيذ محاكاة ميدانية لزلزال افتراضي بقوة 7 درجات في حي جوبر بدمشق
“حكاية بلد” عمل مسرحي لوزارة التربية والتعليم بمناسبة ذكرى النصر والتحرير
توزيع 6400 غرسة مثمرة في الزبداني بريف دمشق لدعم 80 مزارعاً وتعزيز التعافي الزراعي
الوزير السكاف يفتتح مديرية التنمية الإدارية ومركز تنمية الموارد البشرية في إدلب
وزارة الدفاع تعلن حظر تجوال كامل في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب الساعة الـ3 بعد ظهر اليوم
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك