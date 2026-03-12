وزير الدفاع يتفقد مشفى دمشق العسكري استعداداً لافتتاحه

دمشق-سانا

أجرى وزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة جولة تفقدية في مشفى دمشق العسكري، رافقه خلالها مدير المشفى الدكتور سالم عبدان.

وذكرت وزارة الدفاع في منشور عبر قناتها على تلغرام اليوم الخميس أن الوزير أبو قصرة، اطلع خلال الجولة على التحضيرات النهائية، قبيل افتتاح المشفى من قبل إدارة الخدمات الطبية العسكرية.

وأشارت الوزارة إلى أن المشفى سيبدأ قريباً تقديم خدماته الطبية للعسكريين، إضافة إلى الأهالي وفق الخطة الموضوعة.

وكانت إدارة الخدمات الطبية العسكرية، قد أعلنت في تشرين الأول الماضي عن رغبتها بالتعاقد مع عدد من خريجي الكليات والمعاهد في مختلف الاختصاصات للعمل ضمن مشفى دمشق العسكري.