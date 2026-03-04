حماية المستهلك في دمشق تكثّف حملاتها.. إغلاق 24 محلاً وتنظيم 720 ضبطاً

دمشق-سانا

نظمت مديرية حماية المستهلك وسلامة الغذاء في دمشق، أكثر من 720 ضبطاً تموينياً بحق الفعاليات التجارية المخالفة خلال النصف الثاني من شهر شباط الماضي، وذلك خلال جولات رقابية شملت مختلف الأسواق بالمحافظة.

وأوضح مدير حماية المستهلك وسلامة الغذاء حسن الشوا في تصريح لمراسل سانا اليوم الأربعاء، أنه تم تسيير 297 دورية تموينية في مختلف مناطق المحافظة، نظمت خلال الفترة المذكورة 720 ضبطاً بمخالفات متنوعة، كما تم سحب 45 عينة من مواد غذائية وغير غذائية من المواد المطروحة بالأسواق للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية السورية.

ولفت الشوا إلى أنه تم إغلاق 24 محلاً تجارياً لارتكاب مخالفات تتعلق، بالبيع بسعر زائد، وعدم الإعلان عن السعر، مشدداً على أن المديرية مستمرة بتشديد الرقابة لمنع الاحتكار والغش واتخاذ العقوبات الرادعة بحق المخالفين.

وكثفت مديرية حماية المستهلك وسلامة الغذاء في دمشق جولاتها الرقابية على الأسواق والفعاليات التجارية منذ بداية شهر رمضان المبارك، في إطار خطة مشددة لضبط الأسعار، وضمان سلامة المواد الغذائية المعروضة للمواطنين.