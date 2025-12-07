في الذكرى الأولى للتحرير… وصفي المعصراني يغني للنصر والحرية من طرطوس

طرطوس-سانا

في أجواء وطنية غمرتها الفرحة والفخر، شهدت ساحة النجمة بمدينة طرطوس مساء اليوم أمسية فنية حاشدة إحياءً للذكرى السنوية الأولى لتحرير سوريا.

وتوافد جمهور غفير من أهالي المدينة للمشاركة في الاحتفال، رافعين الأعلام ومرددين الهتافات التي تجسد معاني النصر والانتماء.

أحيا الأمسية الفنان وصفي المعصراني، الذي اعتبر مشاركته “شرفاً كبيراً”، مؤكداً في تصريح لمراسلة سانا أن وقوف السوريين في ساحات الحرية اليوم هو “ثمرة تضحيات عظيمة قدمها الشهداء والمعتقلون”.

وقال: “من حق هذا الشعب أن يفرح بنصره، وأن يبدأ مسيرة إعمار بلده من جديد”، موجهاً رسالة محبة وتآخٍ لجميع السوريين لتجاوز مفاهيم الأقلية والأكثرية، والتوحد تحت راية المواطنة الصالحة لبناء الوطن.

من جانبها، قالت منظمة الحفل رنا طعمة في تصريح مماثل: إن هذه الأمسية تأتي احتفالاً بهذا اليوم المبارك الذي يمثل نصراً لكل السوريين، مشيرةً إلى أن أهالي طرطوس يحرصون على إحياء هذه الذكرى للتعبير عن فرحتهم وتجديد الأمل.

وشاركت في الأمسية قائدة كورال “نهاوند”، حلا نقرور، التي أكدت أن دافعها هو التعبير عن الانتماء للوطن والغناء للشهداء والأحرار.

ووصفت مشاركتها إلى جانب المعصراني بـ “المهمة”، قائلة: “إنه فنان راقٍ وملتزم يحمل رسالة واضحة، ونحن نغني معاً للإنسان، للبطولة، وللأرض الطاهرة التي رويت بدماء الشهداء”.

وقد عبر الحضور عن سعادتهم الغامرة بهذه الاحتفالية التي طال انتظارها، مؤكدين أنها محطة وطنية لاستلهام الأمل والاحتفاء بالنصر.

حضر الاحتفال محافظ طرطوس أحمد الشامي، وعدد من المسؤولين والفعاليات الأهلية والوجهاء في المحافظة.