الضابطة المائية تضبط 11 حفارة غير مرخصة في ريف حماة والغاب وسلمية

حماة-سانا



نفذت الضابطة المائية في حماة، بالتعاون مع الجهات المعنية، حملة رقابية مكثفة خلال الأيام الماضية، في ريف حماة الشمالي والغربي ومنطقتي الغاب وسلمية.



وذكرت وزارة الطاقة، اليوم الإثنين، أن الحملة أسفرت عن ضبط 11 حفارة غير مرخصة ومصادرتها، وكانت هذه الحفارات تُستخدم في حفر آبار مخالفة للقوانين النافذة.



وأوضحت مديرية الموارد المائية، أنّه تم تنظيم الضبوط القانونية بحق المخالفين، وإحالتهم إلى القضاء المختص، فيما أُودعت الحفارات المصادرة في المرائب الرسمية.



وتؤكد وزارة الطاقة أنّ مديريات الموارد المائية مستمرّة في جولاتها الرقابية في مختلف المناطق؛ بهدف الحد من استنزاف المياه الجوفية، وضمان الاستدامة في استخدام الموارد المائية.