بدء تأهيل طريق السقيلبية بريديج بريف حماة بطول نحو 4 كيلومترات

حماة-سانا

بدأت اليوم الأحد أعمال إعادة تأهيل طريق السقيلبية بريديج في منطقة الغاب بحماة.

وأوضح مدير منطقة الغاب فايز لطوف في تصريح لمراسل سانا، أن أعمال تزفيت الطريق تأتي بناء على قرار وزارة الإدارة المحلية والبيئة باستكمال المشروعات المتوقفة منذ عام 2011.

وأضاف لطوف: إنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بهذه المشروعات في منطقة الغاب ومنها طريق الحميدية قسطون وطريق الرصيف الحويز وطريق الأشرفية جسر التوته، مشيراً إلى أنه تم اليوم البدء بطريق السقيلبية بريديج بطول نحو 3800 متر.

وكانت أعمال مشروع إعادة تأهيل طريق السقيلبية – القرقور الذي يبلغ طوله نحو 54 كيلومتراً، ويعد شرياناً حيوياً لمنطقة الغاب في ريف حماة الغربي، جرت خلال شهر أيار الماضي، بهدف تحسين الربط وتسهيل حركة النقل وتسهيل وصول المزارعين والمواطنين.