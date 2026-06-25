“مناخ واحد.. مسؤولية واحدة” فعالية في درعا بمناسبة يوم البيئة العالمي

درعا-سانا

نظمت مديرية البيئة في محافظة درعا اليوم الخميس فعالية بيئية بمناسبة يوم البيئة العالمي، تحت شعار “مناخ واحد.. مسؤولية واحدة”، وذلك بهدف تعزيز الوعي بأهمية حماية البيئة ومواجهة التحديات المناخية.

وتضمنت الفعالية التي أقيمت في حديقة حي المطار بمدينة درعا بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية والمنظمات الأهلية وعدد من المهتمين بالشأن البيئي، توزيع بروشورات ومجموعة من الأنشطة التوعوية والتثقيفية التي ركزت على أهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية، والحد من التلوث، وتعزيز الممارسات الصديقة للبيئة، إلى جانب مناقشة دور المجتمع المحلي في التصدي لآثار التغير المناخي، وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكدت مديرة البيئة في درعا المهندسة رئيفة أيازيد في تصريح لمراسل سانا، أن الفعالية تقام بمناسبة يوم البيئة العالمي الذي يصادف في الخامس من شهر حزيران من كل عام، وتتضمن عدة نشاطات منها حملة نظافة وتشذيب وقص وزراعة للأشجار في حديقة حي المطار، بالتوازي مع إطلاق مبادرة فرز النفايات والممرات البيئية التي تستمر حتى يوم البيئة الوطني الأول من شهر تشرين الثاني من كل عام.

وبيّنت أن الاحتفال بيوم البيئة العالمي يشكل فرصة لتجديد الالتزام الجماعي بحماية البيئة، مشيرة إلى أن مواجهة التحديات البيئية تتطلب تضافر جهود المؤسسات الحكومية والمجتمع المحلي والأفراد على حد سواء.

مختار حي ميسلون والمطار نبيل عياش، قال في تصريح مماثل: إن الفعالية التي أقامتها مديرية البيئة ومجلس مدينة درعا، شملت تنظيف وزراعة الأشجار وترتيب الأرصفة في حديقة المطار التي تعتبر المتنفس الوحيد لأهالي الحي والأحياء المجاورة، مؤكداً أهمية نشر الثقافة البيئية بين مختلف شرائح المجتمع، وتشجيع السلوكيات الإيجابية التي تسهم في الحفاظ على البيئة، وتحسين جودة الحياة.

وتأتي هذه الفعالية في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها مديرية البيئة بدرعا، لتعزيز الوعي البيئي وترسيخ مفهوم المسؤولية المشتركة تجاه البيئة، انسجاماً مع أهداف يوم البيئة العالمي الرامية إلى حشد الجهود من أجل مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.