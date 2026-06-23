المؤسسة السورية للبناء والتشييد تبدأ بتأهيل جسر المغلة بريف الرقة الشرقي

الرقة-سانا

باشرت المؤسسة السورية للبناء والتشييد فرع الرقة أعمال إعادة تأهيل جسر المغلة في منطقة معدان بريف الرقة الشرقي، بهدف تحسين حركة النقل وتأمين سلامة المرور على أحد أهم المحاور الواصلة بين محافظتي الرقة ودير الزور.

وأوضح مدير المؤسسة السورية للبناء والتشييد فرع الرقة أحمد الشلاش لمراسل سانا اليوم الثلاثاء، أن الأعمال الجارية تتركز حالياً على معالجة الأجزاء المتضررة من الجسر، مبيناً أن طول الجزء المتضرر يبلغ نحو 180 متراً من أصل 530 متراً هي الطول الإجمالي للجسر.

وأشار الشلاش إلى أن حركة المرور ستبقى مستمرة دون انقطاع خلال المرحلة الحالية، نظراً لأهمية الجسر في حركة النقل والشحن القادمة من محافظة الحسكة باتجاه الرقة والمحافظات الغربية، إضافة إلى دوره في خدمة مناطق معدان والقرى المحيطة بها.

وأضاف: إن المؤسسة بدأت بعض الأعمال التحضيرية دون إغلاق الطريق، لافتاً إلى أن العمل بوتيرة أكبر سيبدأ بعد افتتاح جسر الرشيد المتوقع خلال الأيام العشرة المقبلة، حيث سيتم حينها تحويل جزء من حركة المرور واستكمال أعمال التأهيل وفق الخطة الموضوعة.

وبيّن، أن الجسر يشكل ممراً حيوياً للشاحنات والصهاريج والآليات الثقيلة، الأمر الذي يتطلب الإبقاء على حركة العبور خلال الفترة الحالية إلى حين توفير بدائل مناسبة لحركة النقل.

وتأتي أعمال إعادة تأهيل جسر المغلة ضمن خطة إعادة تأهيل البنية التحتية والجسور في محافظة الرقة، بما يسهم في تعزيز السلامة المرورية، وتحسين حركة النقل بين مناطق المحافظة والمحافظات المجاورة.