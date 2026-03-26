تحذيرات في دير الزور بعد امتلاء سد T2 وارتفاع خطر السيول في ريف البوكمال

صورة أرشيفية

دير الزور-سانا

أكدت محافظة دير الزور، على الأهالي في قرية معيزيلة بريف مدينة البوكمال، بضرورة الابتعاد عن مجرى وادي سدT2 والمناطق القريبة منه نتيجة امتلاء السد، ما قد يؤدي الى ارتفاع منسوب المياه في الوادي.

وطلبت إدارة منطقة البوكمال في بيان نشرته محافظة دير الزور عبر قناتها على تلغرام مساء اليوم الخميس، من الأهالي توخي الحذر حفاظاً على السلامة العامة وتجنباً لأي مخاطر محتملة.

واتخذت المديريات والمؤسسات المعنية في محافظة دير الزور سلسلة من الإجراءات الاحترازية، استعداداً للتعامل مع تأثيرات ذروة المنخفض الجوي الثالث الذي تتعرض له سوريا، حرصاً على سلامة الأهالي، وتفادياً لأي أضرار محتملة.

يذكر أن سوريا تتأثر حالياً بمنخفض مترافق مع أمطار غزيرة وعواصف رعدية، ما أدى إلى تشكّل سيول وتجمعات مائية، وارتفاع منسوب المياه في عدد من المناطق، إضافة إلى تسجيل انهيارات جزئية وحوادث انزلاق مروري.

