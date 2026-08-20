دراسة أمريكية تحذر: لقطات الشاشة تضعف الذاكرة وتسبب “النسيان الرقمي”‏

نيويورك-سانا‏

حذرت دراسة أمريكية جديدة من أن التقاط لقطات الشاشة لتذكر المعلومات قد يؤدي ‏إلى ضعف الذاكرة وزيادة النسيان، في ظاهرة تعرف بـ “النسيان الرقمي”.‏

ونقل موقع “هيلث داي” الأمريكي المتخصص في الأخبار الطبية أمس الأربعاء، عن ‏الدراسة التي أجراها فريق من جامعة بينغامتون ونشرتها مجلة “ميموري آند كوغنيشن” ‏أن هذه الظاهرة تحدث عندما لا يراجع الشخص المواد التي صورها لاحقاً.‏

وأرجعت الباحثة “صوفيا فابريزيو” ذلك إلى اعتماد الدماغ على التخزين الخارجي ‏للمعلومات، مما يقلل الجهد المبذول لحفظها في الذاكرة الداخلية.‏

وأوضح الباحثون أن ضعف الذاكرة ينتج عن تشتت الانتباه أثناء التصوير، وتكاسل ‏الدماغ عن الحفظ لاعتقاده أن المعلومات مخزنة خارجياً، وانفصال الشخص ذهنياً ‏عن التجربة.‏

وأشارت نتائج سبع تجارب إلى عدم وجود فوائد للتصوير، بل كان ضعف الذاكرة ‏واضحاً في جميع الحالات.‏

واقترح الباحثون الكتابة باليد كحل عملي للحفاظ على الذاكرة، حيث يجبر تدوين ‏الملاحظات الدماغ على معالجة المعلومات وتنظيمها، مما يسهل تذكرها، لكنهم نبّهوا ‏إلى أن هذه الطريقة ليست مضمونة تماماً، فقد تؤدي أحياناً إلى الاعتماد على ‏التخزين الخارجي أيضاً.‏

يُذكر أن معدل التقاط الصور عالمياً يبلغ نحو 20 صورة يومياً، مع تخزين متوسط ‏يصل إلى 2000 صورة في الهاتف، مما يعكس حجم الاعتماد على التخزين الرقمي ‏على حساب الذاكرة البشرية