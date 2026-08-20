عين على السينما

دمشق-سانا

تأخذ سانا الثقافية القارئ هذا الأسبوع في جولة بين أحدث الأفلام المعروضة في صالات السينما السورية، التي تستقبل باقة من الأعمال العربية والعالمية المتنوعة بين الرسوم المتحركة والكوميديا والأكشن والرعب والخيال العلمي والتشويق والإثارة، مقدمةً دليلاً بأبرز الإنتاجات المعروضة في دور السينما بدمشق وحلب.

• الفيلم: المينيونز والوحوش

جزء جديد من سلسلة المينيونز يجمع هوليوود والوحوش.

بلد الإنتاج: الولايات المتحدة الأمريكية.

النوع: رسوم متحركة – كوميديا.

مدة العرض: 90 دقيقة.

التأليف: براين لينش، وبيير كوفين.

الإخراج: بيير كوفين.

البطولة الصوتية: بيير كوفين، وتري باركر، وأليسون جاني، وكريستوف فالتز، وجيسي آيزنبرغ، وجيف بريدجز، وزوي دويتش، وبوبي موينيهان، وفيل لامار.

يعرض في: سينما الزهراء بحلب.

قصة الفيلم: تدور الأحداث حول قبيلة جديدة من المينيونز تصل إلى هوليوود في عشرينيات القرن الماضي، وتتحول بالمصادفة إلى نجوم في عصر السينما الصامتة، قبل أن تفقد شهرتها مع ظهور الأفلام الناطقة، ويتمسك جيمس وهنري بشغفهما بصناعة السينما، فيقرران إنتاج فيلم للوحوش، لكن استخدام كتاب تعاويذ لاستحضار مخلوقات حقيقية يحول مشروعهما إلى مغامرة تهدد العالم.

• الفيلم: البيت الأخير

فيلم خيال علمي مرعب عن عائلة محاصرة.

بلد الإنتاج: الولايات المتحدة الأمريكية.

النوع: خيال علمي – رعب – إثارة.

مدة العرض: 112 دقيقة.

التأليف: ماثيو روبنسون.

الإخراج: لويس لوترييه.

البطولة: غريتا لي، وفاغنر مورا، وغابرييل باربوسا، وإيما هو، ونواه ألكسندر سوسنوفسكي، ورايلي تشونغ.

يعرض في: سينما الزهراء بحلب.

قصة الفيلم: تجد عائلة مؤلفة من أربعة أفراد نفسها محاصرة بصورة غامضة داخل منزلها، بعدما تصبح الأبواب والنوافذ عصية على الفتح وينقطع اتصالها بالعالم الخارجي، ومع تحول الأيام إلى سنوات وتناقص الموارد، يتعاون أفراد العائلة للبقاء على قيد الحياة ومواجهة خطر مجهول يحيط بالمنزل.

• الفيلم: فاصل من اللحظات اللذيذة

فيلم كوميدي رومانسي يعبر إلى عوالم موازية.

بلد الإنتاج: مصر.

النوع: كوميديا – رومانسي.

مدة العرض: 120 دقيقة.

التأليف: شريف نجيب، وجورج عزمي.

الإخراج: أحمد الجندي.

البطولة: هشام ماجد، وهنا الزاهد، ومحمد ثروت، وجان رامز، وبيومي فؤاد، وغادة إبراهيم.

يعرض في: سينما الزهراء بحلب.

قصة الفيلم: تدور الأحداث حول درية وصالح اللذين يواجهان العديد من المشكلات في حياتهما، قبل أن تقودهما بوابة غامضة تظهر بالمصادفة إلى عالم موازٍ، حيث يلتقيان نسخاً مختلفة من نفسيهما، فتبدأ سلسلة من المغامرات والمفارقات الكوميدية التي تغير نظرتهما إلى حياتهما وعلاقتهما.

• الفيلم: محمود التاني

فيلم كوميدي عن شابين يتبادلان حياتين متناقضتين.

بلد الإنتاج: مصر.

النوع: كوميديا.

مدة العرض: 104 دقائق.

التأليف: إياد صالح.

الإخراج: عبد العزيز النجار.

البطولة: أحمد بحر «كزبرة»، وأحمد غزي، وكارولين عزمي، وچنا الأشقر، وتامر هجرس، ونور النبوي.

يعرض في: سينما سيتي بدمشق.

قصة الفيلم: تدور الأحداث حول شابين يحملان الاسم نفسه «محمود»، لكن كلاً منهما يعيش حياة مختلفة تماماً، فالأول فقير وغارق في الديون ويحلم بالاستقرار والزواج ممن يحب، بينما ينعم الثاني بالثراء والرفاهية، وبسبب ظروف مفاجئة، تتبدل حياتهما ويجد كل منهما نفسه مكان الآخر، لتبدأ سلسلة من المواقف والمفارقات الكوميدية.

• الفيلم: إنسيديوس: خارج العالم الآخر

الجزء السادس من سلسلة أفلام الرعب الشهيرة إنسيديوس.

بلد الإنتاج: الولايات المتحدة الأمريكية.

النوع: رعب– إثارة.

مدة العرض: 106 دقائق.

التأليف: جاكوب تشيس، عن قصة له ولديفيد ليزلي جونسون-ماكغولدريك.

الإخراج: جاكوب تشيس.

البطولة: أميليا إيف، وبراندون بيريا، ومايسي ريتشاردسون-سيلرز، ولين شاي، وسام سبرويل، وآيلاند أوستن، ولورا غوردون.

يعرض في: سينما سيتي بدمشق.

قصة الفيلم: تكتشف جيما، وهي أم شابة تعيش مع ابنتها في منزل طفولتها، قدرتها على الدخول إلى عالم الأرواح المعروف باسم العالم الآخر، واستدعاء الأرواح منه إلى عالم البشر، وعندما تدرك قوى شريرة طبيعة قدرتها، تبدأ بمطاردتها وتهديد عالمها، فتجد نفسها أمام مواجهة مرعبة لحماية ابنتها ومنع تسرب تلك القوى إلى الواقع.

• الفيلم: تمرد

فيلم أكشن عن مطاردة ومؤامرة دولية.

بلد الإنتاج: المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

النوع: أكشن – تشويق – إثارة.

مدة العرض: 95 دقيقة.

التأليف: ليندسي ميشيل، وجي. بي. دافيس.

الإخراج: جان فرانسوا ريشيت.

البطولة: جيسون ستاثام، وأنابيلا واليز، وأرناس فيدارافيشيوس، وأدريان ليستر، ورولاند مولر، وجيسون وونغ.

يعرض في: سينما سيتي بدمشق.

قصة الفيلم: يُتهم كول ريد باغتيال رئيسه الملياردير بعدما تقع الجريمة أمام عينيه، فيجد نفسه مطارداً بسبب جريمة لم يرتكبها، ولإثبات براءته، يقرر الهرب وتعقب المسؤولين عن الاغتيال، ليكشف خيوط مؤامرة دولية ويواجه قوى تسعى إلى منعه من الوصول إلى الحقيقة.