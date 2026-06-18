البدء بأعمال إعادة تأهيل الجسر الترابي في مدينة دير الزور

دير الزور-سانا



باشرت لجنة الاستجابة الطارئة في محافظة دير الزور اليوم الخميس أعمال إعادة تأهيل الجسر الترابي في مدينة دير الزور.



وتشارك بالأعمال كوادر مديرية الخدمات الفنية، وفرق الدفاع المدني، ومديرية الطوارئ وإدارة الكوارث، وفرق الهندسة العسكرية، وذلك بهدف تخفيف المعاناة عن المواطنين، بعد انخفاض منسوب مياه نهر الفرات.



وأوضح مدير الخدمات الفنية بالمحافظة عبد الهادي الصالح لمراسل سانا أن الأعمال تتضمن تنفيذ ردميات ترابية لمعالجة الحفريات التي سببها ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات، وأضاف: إنه سيتم إنشاء فتحة معدنية في أول الجسر بما يضمن تأمين الجسر الترابي وانسيابية العبور.



وتأتي هذه الأعمال لإيجاد حلول مؤقتة وسريعة لإعادة ربط ضفتي نهر الفرات، بما يخفف معاناة المواطنين في التنقل باستخدام العبّارات النهرية، ويقلل المخاطر بالتوازي مع استمرار الأعمال الجارية على جسر السياسية.



وأعلن مجلس مدينة دير الزور في الـ27 من الشهر الماضي خروج الجسر الترابي الذي يربط مدينة دير الزور بريفها من الخدمة، بعد ‏ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات.‏



وكان وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق بحث مع محافظ دير الزور زياد العايش في الـ7 من الشهر الجاري، ملفات الإسكان والطرق والجسور، والتحديات التي تواجه إعادة تأهيلها.