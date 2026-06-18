السورية للحبوب في اللاذقية تبدأ استلام محصول القمح عبر مركز قبو العوامية

اللاذقية-سانا‏

بدأ فرع المؤسسة السورية للحبوب في محافظة اللاذقية اليوم الخميس، استلام محصول القمح عبر مركز قبو العوامية، المعتمد لاستلام ‏المحصول في المحافظة، في موسم يشهد لأول مرة اعتماد منصة إلكترونية لتنظيم عمليات التسويق وحجز الأدوار، بما يكفل انسيابية ‏الاستلام، ويصون جودة المحصول.‏

وفي هذا الإطار، تفقد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظتي اللاذقية وطرطوس عبد الوهاب سفر، ومدير الزراعة في ‏المحافظة عبد الفتاح السمر، برفقة عدد من المعنيين، مختلف مراحل استلام القمح في المركز، واطلعوا على إجراءات الوزن وسحب ‏العينات والتحليل المخبري، إضافة إلى عمليات التفريغ والتخزين، للتأكد من حسن سير العمل وتطبيق المعايير والإجراءات المعتمدة ‏لتسهيل استلام المحصول.‏

وأوضح سفر في تصريح لمراسل سانا، أن المنصة الإلكترونية أسهمت في الحدّ من الازدحام وتقليص فترات انتظار المزارعين، ‏مشيراً إلى أن الكوادر العاملة تواصل مهامها يومياً من السابعة صباحاً وحتى السابعة مساءً، وفق تعليمات وزارة الاقتصاد والصناعة ‏والمؤسسة السورية للحبوب.‏

وبين سفر أن جميع الخدمات مجانية، وتنجز عمليات الوزن والتصنيف وصرف المستحقات بسرعة تتيح للمزارع معرفة درجة ‏محصوله وقيمته المالية فور التسليم.‏

وبدوره أشار مدير الزراعة‏ في تصريح مماثل، إلى جودة المحصول المسوَّق هذا الموسم، داعياً المزارعين إلى الاستفادة من ‏التسهيلات المتاحة وتسويق إنتاجهم عبر القنوات الرسمية، بما يضمن حقوقهم ويسهم في دعم العملية الإنتاجية الزراعية بالمحافظة، ‏معرباً عن تفاؤله بأن يكون الموسم الحالي وفيراً، وينعكس إيجاباً على المزارعين والقطاع الزراعي.‏

من جهته بين المزارع أكرم الجهني، أن إجراءات تسليم المحصول مرّت بسلاسة بعد حجز دوره مسبقاً عبر المنصة الإلكترونية، ‏حيث حضر إلى المركز في الموعد المحدد واستكمل إجراءات التسليم دون تأخير، منوهاً بتعاون كوادر المركز.‏

وأشار الجهني إلى أن الموسم جاء جيداً رغم التحديات المرتبطة بتكاليف الإنتاج، مؤكداً أن اختياره التسويق عبر المؤسسة السورية ‏للحبوب جاء ثقةً بإجراءاتها المعتمدة وإيماناً بأنها الجهة الكفيلة بحفظ حقوق المزارعين وتأمين مستحقاتهم المالية في الوقت المناسب.‏

يذكر أن المؤسسة السورية للحبوب اتخذت سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تسهيل عمليات التسويق أمام المزارعين، شملت تجهيز ‏مراكز الاستلام والتخزين في مختلف المحافظات، وإطلاق منصة إلكترونية لحجز الأدوار وتنظيم عمليات التسليم، وتعزيز جاهزية ‏الكوادر الفنية والإدارية، لضمان سرعة الاستلام والحفاظ على جودة المحصول.‏