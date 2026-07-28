جولة رقابية على منشآت حمص السياحية لضبط المخالفات الصحية والتشغيلية

حمص-سانا

نفذت لجنة الرقابة السياحية المشتركة في محافظة حمص، اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية على عدد من المطاعم والمسابح والمنشآت السياحية في المحافظة، بهدف التأكد من الالتزام بالشروط الصحية والتشغيلية، وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تم توجيه عدد من الملاحظات لأصحاب المنشآت، وتنظيم ضبوط بحق المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح رئيس دائرة القياس والجودة السياحية في مديرية سياحة حمص يامن نصار في تصريح لمراسل سانا، أن الجولة استهدفت عدداً من المنشآت السياحية والمسابح للتحقق من الالتزام بالمعايير الصحية والشروط التشغيلية، مبيناً أنه تم تنظيم ضبوط بحق عدد من المخالفين، شملت عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم التقيد بالشروط التشغيلية، إضافة إلى تقديم خدمات غير مطلوبة وتقاضي أجور مقابلها.

من جهته أشار رئيس دائرة التخطيط في محافظة حمص أحمد الأحمد في تصريح مماثل، إلى أن الجولة نُفذت بمشاركة ممثلين عن المحافظة ومديريتي السياحة والصحة، وشملت عدداً من المنشآت في منطقتي زيدل وفيروزة، لافتاً إلى أن الهدف منها ضبط واقع عمل المنشآت السياحية، والتأكد من التزامها بالضوابط التشغيلية، بما يسهم في الحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وبدوره أوضح ممثل مديرية الصحة في لجنة الرقابة السياحية المهندس فراس داوود، أن الجانب الصحي في الجولة ركز على فحص نسب الكلور في مياه المسابح، والتأكد من سلامة الأغذية والمشروبات المقدمة، وصلاحية البرادات وطرق حفظ المواد الغذائية، مشيراً إلى تسجيل عدد من المخالفات الصحية، وتوجيه إنذارات لأصحاب المنشآت، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين عبر اللجنة المشتركة.

وتأتي هذه الجولة ضمن برنامج الرقابة الدورية الذي تنفذه الجهات المعنية في محافظة حمص خلال موسم الصيف، بهدف تعزيز الالتزام بالمعايير الصحية والسياحية، وحماية المستهلك، وضمان تقديم خدمات آمنة وذات جودة في المنشآت السياحية والمسابح.