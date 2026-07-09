(إعلان حكومي) دعوة لتقديم عروض أسعار داخلية لصالح وزارة الداخلية-مشفى الشرطة في حرستا

مشفى الشرطة (إعلان حكومي) دعوة لتقديم عروض أسعار داخلية لصالح وزارة الداخلية-مشفى الشرطة في حرستا

إعلان تحريري-سانا

تعلن الهيئة العامة للإمداد والتوريد عن رغبتها في تلقي عروض من الراغبين لــ مشروع: تأمين احتياجات طبية لمشفى الشرطة في حرستا (مستهلكات, قلبية, عصبية, عظمية) لصالح وزارة الداخلية، وفقاً للمواصفات والشروط المفصلة الواردة في دفاتر الشروط الخاصة.

رقم المناقصة: 049-ع-2026، تاريخ الإعلان: 09-تموز-2026

الشروط العامة

التأمينات الأولية:

(مستهلكات طبية عامة 500,000 ل.س.ج) خمسمائة ألف ليرة سورية جديدة فقط لا غير، (شعبة القثطرة القلبية 500,000 ل.س.ج ) خمسمائة ألف ليرة سورية جديدة فقط لا غير (شعبة الجراحة العظمية 500,000 ل.س.ج ) خمسمائة ألف ليرة سورية جديدة فقط لا غير ، (شعبة الجراحة العصبية 500,000 ل.س.ج ) خمسمائة ألف ليرة سورية جديدة فقط لا غير، تُقدم وفق دفتر الشروط المالية والحقوقية الخاصة، تدفع لصالح الهيئة العامة للإمداد والتوريد.

التأمينات النهائية:

10 % من قيمة العقد، تدفع خلال 10 أيام من توقيع الإحالة لصالح الجهة الطالبة.

غرامة التأخير:

واحد بالألف من إجمالي قيمة المواد عن كل يوم تأخير، على ألا تتجاوز الغرامة الإجمالية 20% من قيمة العقد.

مدة التنفيذ:

30 يوم وفقاً لدفاتر الشروط من تاريخ أمر المباشرة.

المدة التي يجب على العارض أن يبقى ملتزماً بعرضه:

90 يوماً تقويمياً ابتداءً من اليوم التالي لانتهاء فترة تقديم العروض.

مكان التسليم:

أرض مستودعات مشفى الشرطة – حرستا.

الأوراق المطلوبة:

يُقدَّم العرض ضمن ثلاث مغلفات منفصلة توضع داخل ظرف واحد مختوم وموقع، معنّون باسم الهيئة العامة للإمداد والتوريد، مع الإشارة إلى رقم المناقصة (049-ع-2026) وتاريخها (09-تموز-2026).

1. المغلف الأول: الوثائق الثبوتية المطلوبة كما وردت في دفتر الشروط الحقوقية والمالية وإيصال التأمينات الأولية، (يعد العرض مرفوضاً ما لم يتضمن إيصال الـتأمينات الأولية في المغلف الأول).
2. المغلف الثاني: العرض الفني.
3. المغلف الثالث: العرض المالي.

لن يُنظر في العروض غير المستوفية لهذه المتطلبات.

مكان الحصول على دفاتر الشروط:

مكتب الهيئة العامة للإمداد والتوريد -مبنى المؤسسة العامة للمناطق الحرة سابقاً – مقابل مبنى الهيئة العامة للمنافذ والجمارك – دمشق – الجمهورية العربية السورية.

سعر الإضبارة:

50 $ خمسون دولار امريكي لا غـير، علماً أنه يمكن الدفع عبر حساب الشام كاش والحصول على الإضبارة إلكترونياً من خلال التواصل مع الرقم المرفق.

موعد إغلاق المناقصة:

تنتهي مهلة تقديم العروض بنهاية الدوام الرسمي من يوم الثلاثاء الواقع في 11 آب 2026.

عنوان تسليم العروض:

تُسلّم العروض باليد ضمن مغلف مغلق ومختوم إلى مكتب الهيئة العامة للإمداد والتوريد -مبنى المؤسسة العامة للمناطق الحرة سابقاً – مقابل مبنى الهيئة العامة للمنافذ والجمارك – دمشق – الجمهورية العربية السورية.

أرقام التواصل:

يمكن التواصل عن طريق الهاتف وعبر شام كاش من خلال مسح الباركود كما هو موضح في الصورة المرفقة.

image 2 (إعلان حكومي) دعوة لتقديم عروض أسعار داخلية لصالح وزارة الداخلية-مشفى الشرطة في حرستا
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