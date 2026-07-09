(إعلان حكومي) دعوة لتقديم عروض أسعار داخلية لصالح وزارة الداخلية-مشفى الشرطة في حرستا

إعلان تحريري-سانا
تعلن الهيئة العامة للإمداد والتوريد عن رغبتها في تلقي عروض من الراغبين لــ مشروع: تأمين احتياجات طبية لمشفى الشرطة في حرستا (مستهلكات, قلبية, عصبية, عظمية) لصالح وزارة الداخلية، وفقاً للمواصفات والشروط المفصلة الواردة في دفاتر الشروط الخاصة.
رقم المناقصة: 049-ع-2026، تاريخ الإعلان: 09-تموز-2026
الشروط العامة
التأمينات الأولية:
(مستهلكات طبية عامة 500,000 ل.س.ج) خمسمائة ألف ليرة سورية جديدة فقط لا غير، (شعبة القثطرة القلبية 500,000 ل.س.ج ) خمسمائة ألف ليرة سورية جديدة فقط لا غير (شعبة الجراحة العظمية 500,000 ل.س.ج ) خمسمائة ألف ليرة سورية جديدة فقط لا غير ، (شعبة الجراحة العصبية 500,000 ل.س.ج ) خمسمائة ألف ليرة سورية جديدة فقط لا غير، تُقدم وفق دفتر الشروط المالية والحقوقية الخاصة، تدفع لصالح الهيئة العامة للإمداد والتوريد.
التأمينات النهائية:
10 % من قيمة العقد، تدفع خلال 10 أيام من توقيع الإحالة لصالح الجهة الطالبة.
غرامة التأخير:
واحد بالألف من إجمالي قيمة المواد عن كل يوم تأخير، على ألا تتجاوز الغرامة الإجمالية 20% من قيمة العقد.
مدة التنفيذ:
30 يوم وفقاً لدفاتر الشروط من تاريخ أمر المباشرة.
المدة التي يجب على العارض أن يبقى ملتزماً بعرضه:
90 يوماً تقويمياً ابتداءً من اليوم التالي لانتهاء فترة تقديم العروض.
مكان التسليم:
أرض مستودعات مشفى الشرطة – حرستا.
الأوراق المطلوبة:
يُقدَّم العرض ضمن ثلاث مغلفات منفصلة توضع داخل ظرف واحد مختوم وموقع، معنّون باسم الهيئة العامة للإمداد والتوريد، مع الإشارة إلى رقم المناقصة (049-ع-2026) وتاريخها (09-تموز-2026).
1. المغلف الأول: الوثائق الثبوتية المطلوبة كما وردت في دفتر الشروط الحقوقية والمالية وإيصال التأمينات الأولية، (يعد العرض مرفوضاً ما لم يتضمن إيصال الـتأمينات الأولية في المغلف الأول).
2. المغلف الثاني: العرض الفني.
3. المغلف الثالث: العرض المالي.
لن يُنظر في العروض غير المستوفية لهذه المتطلبات.
مكان الحصول على دفاتر الشروط:
مكتب الهيئة العامة للإمداد والتوريد -مبنى المؤسسة العامة للمناطق الحرة سابقاً – مقابل مبنى الهيئة العامة للمنافذ والجمارك – دمشق – الجمهورية العربية السورية.
سعر الإضبارة:
50 $ خمسون دولار امريكي لا غـير، علماً أنه يمكن الدفع عبر حساب الشام كاش والحصول على الإضبارة إلكترونياً من خلال التواصل مع الرقم المرفق.
موعد إغلاق المناقصة:
تنتهي مهلة تقديم العروض بنهاية الدوام الرسمي من يوم الثلاثاء الواقع في 11 آب 2026.
عنوان تسليم العروض:
تُسلّم العروض باليد ضمن مغلف مغلق ومختوم إلى مكتب الهيئة العامة للإمداد والتوريد -مبنى المؤسسة العامة للمناطق الحرة سابقاً – مقابل مبنى الهيئة العامة للمنافذ والجمارك – دمشق – الجمهورية العربية السورية.
أرقام التواصل:
يمكن التواصل عن طريق الهاتف وعبر شام كاش من خلال مسح الباركود كما هو موضح في الصورة المرفقة.