مدير الخدمات الفنية في إدلب يطلع على واقع المباني قيد الإنشاء في مدينة الدانا

إدلب-سانا

اطّلع مدير مديرية الخدمات الفنية في محافظة إدلب مصطفى السعيد، ولجنة السلامة الإنشائية في المحافظة خلال جولة ميدانية اليوم الإثنين، على واقع المباني قيد الإنشاء في مدينة الدانا بريف المحافظة، لتقييم الأعمال المنفذّة، والكشف على عدد من الأبنية ومطابقتها لمعايير الجودة المعمارية.

وأوضح عضو لجنة السلامة العامة إبراهيم بزارة في تصريح لمراسل سانا، أنه تم خلال الجولة الكشف على عدد من المباني في مدينة الدانا، ومعاينتها من حيث العناصر الإنشائية الظاهرة فيها، مثل الأعمدة والأساسات، فيما سيتم إجراء السبر اللازم على العناصر المخفيّة، والكشف عليها، للتحقق من مطابقتها للمواصفات والشروط الفنية المحددة.

وأشار بزارة إلى تدوين ملاحظات إنشائية على بعض المباني، منها عدم مقاومة الزلازل نتيجة غياب الجدران القَصّية، وضعف في الأعمدة، ولا سيما في الطابق الأول، إضافة إلى وجود نقاط استناد غير صحيحة، مبيناً أنه سيتم رفع تقرير مفصل إلى المختصين لاتخاذ الإجراءات المناسبة، وأن عملية الكشف جاءت بناء على طلب مجلس مدينة الدانا بعد النهضة العمرانية التي تشهدها المدينة.

بدوره، بيّن المُهندس المدني عمر الأديب عضو لجنة السلامة الإنشائية في تصريح مماثل، أنه تم تشكيل لجنة السلامة العامة بطلب من المحافظ، والهدف منها الكشف عن البنية التي تُنفذ حديثاً، والتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات والشروط الفنيّة وفق المخططات التنفيذية المقدمة من قبل نقابة المهندسين، وفي حال ثبوت المخالفة يتم تقديمها ضمن تقارير خاصة لتداركها ومعالجة الخلل.

وتأتي هذه الجولة ضمن خطة المديرية في الاستجابة لطلب المواطنين أو مجالس المدن للكشف على الأبنية المنشأة حديثاً أو قيد الإنشاء، لمعاينتها والتأكد من سلامتها ومطابقتها من حيث المواد المُستخدمة والتسليح والأعمدة والجدران القصية المقاومة للزلازل، حفاظاً على سلامة المواطنين.