معارض طلابية متنوعة في كلية العلوم بجامعة حمص لإبراز إبداعات الطلبة

حمص-سانا

نظمت كلية العلوم بجامعة حمص اليوم الأحد، معارض طلابية متنوعة، بالتعاون مع الهيئة الطلابية، بهدف عرض نتاجات الطلبة الإبداعية، وتعزيز الأنشطة التطبيقية والثقافية ضمن الحرم الجامعي.

وتضمّنت الفعالية عدداً من المعارض عكست تنوع اهتمامات الطلبة ومواهبهم، بينها معرض الخط العربي الذي قدّم أعمالاً فنية في فنون الخط، إلى جانب معرض الرسم الذي عرض لوحات فنية في مجالات الرسم والتشكيل.

وشمل البرنامج بازاراً طلابياً لبيع منتجات يدوية من إنجاز الطلبة، مثل الأشغال الحرفية والمواد المنزلية، ما أتاح لهم فرصة عرض مشاريعهم وتنمية مهاراتهم في الإنتاج والتسويق.

وفي الجانب العلمي، أُقيم معرض بيولوجي بمشاركة طلبة من السنة الثالثة والرابعة في قسم البيولوجيا، حيث عُرضت نماذج ومشاريع علمية عكست الجانب التطبيقي للدراسة الأكاديمية.

وأفاد النائب الإداري لرئيس جامعة حمص الدكتور أيمن كسيبي، في تصريح لـ سانا، بأن المعرض تميّز بمشاركة واسعة من الطلبة في مجالات متعددة، منها صناعة العطور والأشغال اليدوية، لافتاً إلى أن الجامعة أتاحت المجال أمام الطلبة لتنمية مواهبهم، وستعمل على تطويرها وتنظيم معارض مماثلة في مختلف الكليات.

بدوره، أوضح رئيس الهيئة الطلابية في كلية العلوم ومنظم الفعالية محمد تركماني، في تصريح مماثل، أن فكرة المعارض تقوم على دعم الطلبة، وعرض إبداعاتهم في مختلف المجالات، وتمكينهم من عرض منتجاتهم وبيعها، بما يحقق لهم فائدة مادية ومعنوية، ويسهم في تنمية مواهبهم في المجالات التي يبرعون فيها.

وخلال استطلاع آراء عدد من المشاركين، بينت الطالبة غرام وسوف من كلية العلوم أنها شاركت بعمل ضمن الوسط المائي يضم نباتات تتحمل الرطوبة، وأنواعاً من البيوض وبعض المعشبات، موضحةً أن هذه النماذج تُدرَّس ضمن مخابر الكلية، ووصفت المعرض بأنه متنوع ويتيح لكل طالب التعبير عن مواهبه، وإبراز مهاراته أمام الحضور.

وتستمر هذه المعارض على مدى ثلاثة أيام في بهو كلية العلوم، بدءاً من اليوم.

وتندرج المعارض الطلابية ضمن خطة جامعة حمص لتفعيل الأنشطة الطلابية، وتعزيز البيئة الجامعية الداعمة للإبداع، عبر إتاحة منصات لعرض نتاجات الطلبة، وربط الجانب النظري بالتطبيق العملي، بما يسهم في تنمية مهاراتهم وتحفيز مشاركتهم في المبادرات الإنتاجية والثقافية، ودعم مشاريعهم الصغيرة.