في الذكرى الأولى للتحرير.. حملة تشجير في كلية الهندسة الزراعية بجامعة حمص

حمص-سانا

أطلقت كلية الهندسة الزراعية بجامعة حمص، بالتعاون مع اتحاد الطلبة، اليوم حملة تشجير شملت زراعة 60 غرسة في حدائق الكلية، بمشاركة الطلبة وأعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية بالجامعة، إحياءً للذكرى الأولى للتحرير.

وأوضح عميد كلية الهندسة الزراعية بالجامعة الدكتور سمير شمشم في تصريح لـ سانا، أن هذه الحملة تشكل جزءاً من فعاليات واسعة تُنَظم احتفالاً بالمناسبة، مبيناً أن الفعاليات تشمل محاضرات علمية تتناول توظيف الذكاء الاصطناعي في القطاع الزراعي، إضافة إلى ندوات تخصصية موجهة لطلاب السنة الأولى.

بدوره، أشار مدير مكتب التنظيم في الهيئة الإدارية لاتحاد طلبة حمص معاذ صبرا، إلى أن مشاركة الطلاب في هذه الحملة تعكس روح المبادرة لديهم ودعمهم لمشاريع تهدف إلى تعزيز البيئة الجامعية.

الطالبة شهد زكريا، لفتت إلى أن الفعالية تحمل بُعداً معنوياً يرتبط بقيمة ذكرى التحرير، إلى جانب دورها في نشر الوعي البيئي والتأكيد على أهمية الطبيعة والجمال الذي تضيفه الأشجار.

وتستمر جامعة حمص بتنظيم مجموعة من النشاطات بهذه المناسبة، بمشاركة طلاب من مختلف التخصصات.