مديرية نقل الرقة تبدأ تسجيل سيارات الأجرة لتنظيم عمل “التكاسي” داخل المدينة

الرقة-سانا

بدأ مكتب “التكاسي” في مديرية النقل بمحافظة الرقة تسجيل سيارات الأجرة من نوع “تكسي عمومي”، في إطار تنظيم عمل قطاع النقل داخل المدينة.

وأوضح مدير مكتب “التكاسي” في المديرية قصي الإسماعيل في تصريح لمراسل سانا اليوم الخميس، أن عملية التسجيل التي بدأت أمس تهدف إلى ضبط عمل سيارات الأجرة وتوثيق بياناتها، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أنه جرى تسجيل أكثر من 1800 سيارة حتى الآن.

وبيّن الإسماعيل أن إجراءات التسجيل تتطلب تقديم عدد من الثبوتيات، منها صورة عن الهوية الشخصية، وبيانات مالك المركبة، لضمان تنظيم العمل، وتسهيل متابعته، موضحاً أن الإجراءات تشمل أيضاً تنظيم المظهر العام لسيارات الأجرة، من خلال اعتماد ملصقات تعريفية على المركبات، وتثبيت الفانوس الخاص بها، بما يميزها ويضبط عملها ضمن قطاع النقل.

ولفت إلى أن مديرية نقل الرقة حددت مهلة زمنية مدتها خمسة عشر يوماً لإنهاء عمليات التسجيل، داعياً جميع السائقين إلى الالتزام بالفترة المحددة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود المبذولة لتنظيم قطاع النقل في مدينة الرقة، وتحسين واقع الخدمات المقدمة.