زراعة درعا تستقبل طلبات المزارعين المتضررة محاصيلهم جراء هطولات البرد

درعا-سانا

أعلنت مديرية الزراعة في محافظة درعا، بدء استقبال طلبات المزارعين المتضررة محاصيلهم جراء هطولات البرد التي شهدتها المحافظة نهاية الأسبوع الماضي، وذلك عن طريق دوائر الزراعة والوحدات الإرشادية في المناطق المتضررة لإجراء الكشوف الحقلية ورصد الأضرار.

وأوضحت رئيسة الوحدة الإرشادية في مدينة طفس ولاء كيوان في تصريح لمراسل سانا، أن الوحدات الإرشادية استجابت بسرعة لطلبات المزارعين، وأجرت جولات ميدانية على الحقول المتضررة منذ بداية حدوث الأضرار، مبينة أن نسبة الأضرار في اللوزيات والفول والبازلاء مئة بالمئة، مع أضرار متفاوتة في باقي المحاصيل وفي مقدمتها القمح والبطاطا لكونها في طور الإنتاج.

وأشارت كيوان الى أن الوحدة الإرشادية بدأت باستقبال طلبات المزارعين المتضررين منذ يوم الثلاثاء الماضي، وتنظم لهم الاستمارات اللازمة على أمل التعويض عليهم من قبل وزارة الزراعة.

من جانبه بين أحد مسؤولي رصد الأضرار في دائرة زراعة طفس مهند القباطي في تصريح مماثل، أن دائرة الزراعة تجري وفق تعليمات وزارة الزراعة، كشوفاً حسية على الحقول المتضررة، ويتم تنظيم استمارة تضرر الإنتاج النباتي مدون عليها اسم المزارع، والمساحة المتضررة، ونوع المحصول، لتقوم رئيسة دائرة زراعة طفس برفعها أصولاً إلى مديرية الزراعة ومنها الى مديرية دعم الإنتاج الزراعي في وزارة الزراعة لتقدير نسبة الأضرار ومقدار التعويض عن طريق اللجان الفنية المختصة.

وكانت هطولات البرد التي تعرضت لها محافظة درعا نهاية الأسبوع الماضي، ألحقت أضراراً بالمحاصيل الزراعية والأشجار المثمرة وألواح الطاقة الشمسية المستخدمة في المشاريع الزراعية.