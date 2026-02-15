ورشة عمل حول تطوير سلسلة القيمة للنخيل في دير الزور لتعزيز الإنتاج والتسويق

IMG 20260216 WA0022 ورشة عمل حول تطوير سلسلة القيمة للنخيل في دير الزور لتعزيز الإنتاج والتسويق

دير الزور-سانا

تركّزت محاور ورشة العمل التي عقدها الاتحاد العام للفلاحين اليوم الأحد، بالتعاون مع الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية بعنوان “تطوير دراسة سلسلة القيمة للنخيل في دير الزور“، على استعراض الواقع الحالي لشجرة النخيل والتحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي.

IMG 20260216 WA0004 ورشة عمل حول تطوير سلسلة القيمة للنخيل في دير الزور لتعزيز الإنتاج والتسويق

وانعقدت الورشة في رابطة الاتحاد بقرية السويعية في البوكمال، بحضور ممثلين عن منظمات دولية ومحلية ومؤسسات حكومية معنية، إلى جانب عدد من الفلاحين ورؤساء الجمعيات والمهتمين بالاستثمار في قطاع النخيل.

وتضمنت الورشة عروضاً فنية وبحثية تناولت نقاط القوة والفرص المتاحة لتطوير سلسلة القيمة بشكل متكامل، بدءاً من المدخلات الزراعية والخدمات والإنتاج والقطاف، وصولاً إلى التصنيع والتسويق، بما يسهم في رفع جودة المنتج وزيادة القيمة المضافة.

IMG 20260216 WA0006 ورشة عمل حول تطوير سلسلة القيمة للنخيل في دير الزور لتعزيز الإنتاج والتسويق

وشهدت الورشة نقاشات موسعة ضمن مجموعات عمل حول التجارب السابقة في تطوير قطاع النخيل، وسبل إعادة إطلاقه وفق أسس حديثة تعيد ترميم هذا القطاع وتعزز سبل العيش الريفية في محافظة دير الزور، وتوفر فرص عمل جديدة من خلال الاستثمار الأمثل في تحسين الإنتاج.

وأشار مدير العلاقات العامة في الاتحاد العام للفلاحين المهندس بسام الحسين، في تصريح لمراسل سانا، إلى أن الأفكار المطروحة خلال الورشة تعكس أهمية التشاركية في إعداد رؤية متكاملة لتطوير قطاع النخيل، مؤكداً ضرورة وضع استراتيجية مشتركة تركّز على محافظة دير الزور لما تمتلكه من مقومات تؤهلها لقيادة هذا المشروع.

IMG 20260216 WA0019 ورشة عمل حول تطوير سلسلة القيمة للنخيل في دير الزور لتعزيز الإنتاج والتسويق

وبيّن الحسين التزام الاتحاد بمواصلة العمل مع جميع الشركاء لترجمة مخرجات الورشة إلى خطوات تنفيذية عملية تسهم في النهوض بقطاع النخيل وتحقيق تنمية زراعية مستدامة في المحافظة.

IMG 20260216 WA0029 ورشة عمل حول تطوير سلسلة القيمة للنخيل في دير الزور لتعزيز الإنتاج والتسويق

بدوره أكد مدير منطقة البوكمال عبد الله الحسين الاستعداد لتقديم كل أشكال الدعم الممكنة والمساهمة الفاعلة في إنجاح الجهود الرامية إلى تطوير قطاع النخيل وتعزيز دوره التنموي في المنطقة.

وتُعد زراعة النخيل في سوريا مشروعاً استراتيجياً مهماً لدعم الاقتصاد الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي، ويمكن أن تتحول إلى رافعة حقيقية للتنمية وتمنح سوريا مكانة مميزة كمنتج للتمور عالية الجودة.

IMG 20260216 WA0028 ورشة عمل حول تطوير سلسلة القيمة للنخيل في دير الزور لتعزيز الإنتاج والتسويق
