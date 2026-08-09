افتتاح محكمة الصلح في العريمة بريف حلب لتخديم 57 بلدة وقرية وتوسيع الخدمات القضائية

حلب-سانا

افتُتحت في ناحية العريمة التابعة لمنطقة الباب بريف حلب الشرقي، اليوم الأحد، محكمة الصلح، بهدف التوسع في الخدمات القضائية، وتسهيل وصول المواطنين إلى العدالة، وتخفيف أعباء التنقل عن سكان المنطقة.

وأوضح رئيس النيابة العامة الأول في الباب القاضي أنور عبد الحي لـ سانا، أن افتتاح المحكمة جاء بدعم من وزير العدل وإشراف مباشر من المحامي العام بحلب لتقريب القضاء من المواطنين، مبيناً أنها ستتولى تقديم الخدمات القضائية لأهالي العريمة و57 بلدة وقرية تابعة لها، بما يضمن صيانة الحقوق وحماية الحريات وتخفيف التكاليف المادية والمشقة عن الأهالي.

من جهته، بيّن مسؤول منطقة الباب حسين الشهابي في تصريح مماثل أن تشغيل المحكمة يسهم مباشرة في تخفيف عناء السفر إلى مدينة الباب لإنجاز المعاملات القضائية اليومية، ولا سيما معاملات تثبيت الزواج والأحوال المدنية لأهالي القرى والمزارع المجاورة.

بدوره، أشار المواطن أحمد عبد العزيز القاطوف، إلى أهمية افتتاح المحكمة في خدمة المنطقة، وتسهيل تسيير شؤون السكان وتثبيت حقوقهم القانونية دون مشقة تنقلهم إلى الباب.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة وزارة العدل لإعادة تفعيل المراكز والمؤسسات القضائية والخدمية في مختلف مناطق محافظة حلب، حيث افتتحت محكمة الصلح في تادف بريف حلب الشرقي بعد إعادة تأهيلها في تموز الماضي، وعدلية حلب في أيار الماضي ومحكمة الصلح في بلدة الزربة بريف المحافظة الجنوبي.