إجراءات ميدانية لمعالجة ارتفاع منسوب مياه نهر البليخ في ريف الرقة الشمالي

الرقة-سانا

باشرت مديرية الخدمات الفنية في محافظة الرقة اليوم الإثنين، العمل على فتح وتعزيل مجرى المياه في نهر البليخ عند الجسر الحربي في منطقة حزيمة بريف الرقة الشمالي بعد ارتفاع منسوب مياه النهر نتيجة الهطولات المطرية الغزيرة الأخيرة.

وأوضح عضو لجنة الطوارئ في مجلس بلدة حزيمة جمعة محمد الفارس لمراسل سانا أن اللجنة تابعت بالتنسيق مع مديرية الري والزراعة ارتفاع منسوب مياه النهر، وسط مخاوف لدى الأهالي من حدوث فيضان قد يهدد المنازل والأراضي القريبة من مجرى النهر.

وبيّن أن اللجنة كانت في حالة استنفار وتواصلت مع محافظة الرقة ومديرية الخدمات الفنية، حيث تمت الاستجابة، وإرسال آلية مناسبة للعمل على فتح وتعزيل مجرى المياه في النهر عند الجسر الحربي في منطقة حزيمة.

متابعة الوضع الميداني على مدار الساعة

وأشار الفارس إلى أن ضيق منفذ المياه عند الجسر الحربي يعيق تصريف المياه بشكل جيد، ما يؤدي إلى ارتفاع المنسوب عند اشتداد الأمطار، وهو ما يتكرر خلال مواسم الهطولات الغزيرة، ويشكل خطراً على الأهالي والممتلكات.

وأكد أن العمل مستمر بالتنسيق مع الجهات المعنية لمراقبة مستوى المياه ومعالجة أي اختناقات في مجرى النهر، بهدف تجنب حدوث فيضان أو أضرار في المنطقة، مشيراً إلى أن لجنة الطوارئ تواصل متابعة الوضع الميداني على مدار الساعة، داعياً الأهالي إلى توخي الحذر والابتعاد عن مجرى النهر في حال استمرار ارتفاع منسوب المياه.

وتتأثر سوريا منذ عدة أيام بمنخفض جوي مترافق بهطولات مطرية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية في بعض المناطق، حيث دعت دائرة الإنذار المبكر والتأهب في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث الأهالي لاتخاذ جملة إجراءات احترازية، وخاصة في المناطق القريبة من مجاري الأودية والأنهار، تحسباً لارتفاع منسوب المياه.