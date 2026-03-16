افتتاح قسم شرطة في بلدة نعرة بريف حمص الغربي لتعزيز الأمن وخدمة الأهالي

حمص-سانا

افتتحت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حمص، اليوم الإثنين، قسم شرطة في بلدة نعرة بمنطقة تلكلخ في ريف حمص الغربي، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في البلدة والمناطق المجاورة.

وأوضح معاون قائد الأمن الداخلي لشؤون الشرطة في حمص، العقيد بلال الأسود، في تصريح لـ سانا، أن افتتاح القسم يأتي ضمن خطة قيادة الأمن الداخلي الرامية إلى تحقيق مزيد من الأمان والاستقرار، وتعزيز شعور المواطنين بالطمأنينة والحد من الجرائم.

وأشار إلى أن هدف القسم حماية المواطنين، والحفاظ على ممتلكاتهم وأرواحهم، وتقديم الخدمات الأمنية اللازمة لضمان راحتهم.

بدوره، بيّن رئيس بلدية نعرة علام شقوف أن افتتاح القسم يشكل خطوة مهمة لدعم الواقع الأمني في البلدة، ويسهم في تسهيل معاملات المواطنين وتوفير الخدمات الضرورية لهم.

من جهته، أكد مختار قرية شلوح المجاورة أسعد الشمالي، أهمية وجود مركز شرطة في المنطقة، لما يوفره من حماية مباشرة، ويعزّز الشعور بالأمان لدى الأهالي.

وتندرج هذه الخطوة ضمن جهود وزارة الداخلية لتوسيع انتشار الوحدات الشرطية، ورفع جاهزيتها، بما يضمن سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، ويعزز الاستقرار المجتمعي.