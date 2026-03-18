السورية للمخابز: عطلة المخابز في اليوم الأول لعيد الفطر فقط

دمشق-سانا

حددت المؤسسة السورية للمخابز عطلة المخابز التابعة لها في جميع المحافظات، أول يوم من أيام عيد الفطر السعيد فقط، على أن تستمر بعملها باقي أيام العطلة.

وأوضح مدير عام المؤسسة محمد الصيادي في تصريح لـ سانا أن المخابز ستعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، خلال أيام عطلة عيد الفطر السعيد، وذلك بهدف توفير مادة الخبز للمواطنين بشكل يومي في المحافظات جميعها.

وأشار الصيادي إلى أن المؤسسة اتخذت مختلف الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية الإنتاج وتوافر مستلزمات العمل في المخابز خلال فترة العطلة، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين من مادة الخبز، ومنع حدوث أي نقص في الكميات المطروحة في الأسواق.

وتعمل المؤسسة السورية للمخابز على تأمين مادة الخبز للمواطنين عبر شبكة من المخابز الآلية والاحتياطية المنتشرة في مختلف المحافظات مع اتخاذ إجراءات تنظيمية خلال الأعياد، والمناسبات لضمان استمرار الإنتاج وتلبية الطلب على المادة الأساسية.