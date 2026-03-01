السورية للبريد تبدأ بإرسال رسائل نصية للمتقاعدين بمواعيد رواتبهم

دمشق-سانا

بدأت المؤسسة السورية للبريد إرسال رسائل نصية قصيرة (SMS) لإبلاغ المتقاعدين بمواعيد استلام رواتبهم، وذلك اعتباراً من شهر آذار الجاري، في إطار جهودها المستمرة لتطوير الخدمات البريدية وتحديث وسائل التواصل مع المواطنين.

وأكد المدير العام للمؤسسة عماد الدين حمد، في تصريح لمراسلة سانا، أن إطلاق هذه الخدمة يشكل نقلة نوعية في آلية التواصل مع المتقاعدين، مبيناً أن المؤسسة عملت خلال الفترة الماضية على تجهيز البنية التقنية اللازمة لضمان وصول الرسائل بدقة وفي التوقيت المناسب.

وقال حمد: ” نحرص على تقديم خدمات أكثر مرونة وسهولة، وخاصة لشريحة المتقاعدين التي تحتاج إلى عناية خاصة، لذلك جاءت خدمة الرسائل النصية لتكون وسيلة مباشرة وآمنة لإعلامهم بمواعيد صرف الرواتب، بما يسهم في تخفيف الازدحام وتحقيق انسيابية أكبر في العمل”.

توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية

وأشار حمد إلى أن المؤسسة مستمرة في تقييم جودة الخدمة والاستماع لملاحظات المواطنين بهدف تطويرها، لافتاً إلى أن المرحلة القادمة ستشهد توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية لتعزيز كفاءة الأداء وتسهيل تقديم الخدمات للمستفيدين.

توفير الوقت والجهد

أعرب عدد من المتقاعدين عن ارتياحهم لإطلاق الخدمة الجديدة، مؤكدين أنها تسهم في توفير الوقت والجهد، حيث أوضح كل من المتقاعدين أحمد خليل ومحمد الحجي أن الرسائل النصية ستجنبهما الانتظار الطويل أو مراجعة المراكز البريدية للاستفسار عن المواعيد، وخاصة في ظل الظروف الجوية أو الصحية التي قد تعيق تنقل كبار السن.

وأشارت المتقاعدة وفاء أحمد إلى أن الإبلاغ بالموعد عبر رسالة على الهاتف خطوة مهمة ومنظمة، وتدل على اهتمام المؤسسة براحة المتقاعدين وتنظيم عملية صرف الرواتب.

وأعلنت المؤسسة السورية للبريد، أمس السبت، أن موعد تقبيض رواتب المتقاعدين المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية يبدأ اعتباراً من الثلاثاء القادم الـ 3 من شهر آذار ولغاية الـ 18 منه، وذلك عبر مكاتبها البريدية، بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وكشف مدير المؤسسة لـ سانا في الـ 3 من شهر شباط الماضي، عن اعتماد هذه الخطوة للوصول إلى شريحة أوسع من المتقاعدين، وضمان وصول المعلومات إليهم دون تكبد عناء التنقل غير الضروري، إلى جانب نشر مواعيد استلام الرواتب عبر حساباتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي.