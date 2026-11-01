طرطوس تنفذ حملة لإزالة النفايات والأنقاض من شارع 18 آذار

طرطوس-سانا
نفّذت مديرية إدارة النفايات الصلبة، اليوم الأحد، بالتعاون مع مجلس مدينة طرطوس ومديريتي الزراعة والخدمات الفنية، حملة نظافة في شارع 18 آذار وتفرعاته، بهدف تحسين واقع النظافة والمظهر العام في المدينة.
وشملت الحملة إزالة النفايات والأنقاض وترحيلها باستخدام الآليات الهندسية.
وذكر المكتب الإعلامي لمحافظة طرطوس، لـ سانا، أن الحملة تأتي ضمن الجهود الرامية إلى الحد من مظاهر التلوث في الشوارع والأحياء، من خلال تكثيف حملات النظافة وإزالة النفايات والأنقاض.
وكانت محافظة طرطوس نظّمت، في 26 تشرين الأول الماضي، بالتعاون مع مديريتي البيئة وإدارة النفايات الصلبة وبلديتي أرواد وطرطوس والمجتمع المحلي، حملة نظافة في جزيرة أرواد، بهدف الحد من التلوث وتعزيز الوعي البيئي وثقافة العمل التطوعي، وذلك بمناسبة يوم البيئة العربي ويوم البيئة الوطني.