طرطوس تنفذ حملة لإزالة النفايات والأنقاض من شارع 18 آذار

طرطوس-سانا‏

نفّذت مديرية إدارة النفايات الصلبة، اليوم الأحد، بالتعاون مع مجلس مدينة طرطوس ‌‏ومديريتي الزراعة والخدمات الفنية، حملة نظافة في شارع 18 آذار وتفرعاته، بهدف ‌‏تحسين واقع النظافة والمظهر العام في المدينة.‏

وشملت الحملة إزالة النفايات والأنقاض وترحيلها باستخدام الآليات الهندسية.‏

وذكر المكتب الإعلامي لمحافظة طرطوس، لـ سانا، أن الحملة تأتي ضمن الجهود الرامية ‏إلى الحد من مظاهر التلوث في الشوارع والأحياء، من خلال تكثيف حملات النظافة ‏وإزالة النفايات والأنقاض.‏

وكانت محافظة طرطوس نظّمت، في 26 تشرين الأول الماضي، بالتعاون مع مديريتي ‌‏البيئة وإدارة النفايات الصلبة وبلديتي أرواد وطرطوس والمجتمع المحلي، حملة نظافة في ‌‏جزيرة أرواد، بهدف الحد من التلوث وتعزيز الوعي البيئي وثقافة العمل التطوعي، وذلك ‌‏بمناسبة يوم البيئة العربي ويوم البيئة الوطني.‏