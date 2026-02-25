مبادرة أهلية تدعم 119 مريضاً في طرطوس

طرطوس-سانا

بلغ عدد المرضى المستفيدين من المبادرة الطبية التي نفذتها جمعية المرأة الذكية في محافظة طرطوس 119مريضاً، قدمت لهم إجراءات علاجية وفق كل حالة بهدف تخفيف الأعباء المالية عن الأسر الأكثر احتياجاً.

وأوضحت رئيس مجلس إدارة الجمعية رلى أمون في تصريح لمراسلة سانا اليوم الأربعاء، أن الكلفة الاجمالية للمبادرة وصلت إلى 200 مليون ليرة سورية وتضمنت إجراء 29 عملية جراحية متنوعة شملت جراحات قلبية وعظمية وعينية، وتوزيع 28 سماعة أذنية للمرضى، وعدداً من النظارات الطبية، وأدوية وكراسي متحركة للعجزة، وغيرها من احتياجات المسنين.

وأشارت إلى أن الأثر الإنساني للمبادرة لا يقتصر على الجانب العلاجي فحسب، بل يمتد ليشمل تعزيز الاستقرار النفسي والاجتماعي للمستفيدين وأسرهم، وهذه الخطوة تنسجم مع رؤية الجمعية في التوسع بخدماتها الإنسانية والصحية، والوصول إلى الفئات الأكثر هشاشة واحتياجاً.

يُذكر أن جمعية المرأة الذكية هي جمعية أهلية إنتاجية أُشهرت في تشرين الأول عام 2005، وتهدف إلى تأهيل النساء وإيجاد فرص عمل لهن لتحقيق التمكين الاقتصادي لهن.